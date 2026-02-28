โบรกมองบวก “ซีพี” ปรับพอร์ตขาย TRUE 10% ชี้ปลดล็อกทุนลุยภูมิภาค ไม่กระทบโครงสร้างธุรกิจ

ภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่รายงานว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งธุรกรรมการซื้อขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นการทยอยจำหน่ายหุ้นบางส่วนของ กลุ่มซีพี ต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ได้ประเมินว่าการที่กลุ่มซีพีทยอยจำหน่ายหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) รวมไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนว่าเป็นการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และเตรียมนำเงินไปขยายการลงทุนในระดับภูมิภาค มากกว่าจะเป็นการลดบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในธุรกิจโทรคมนาคมไทย
โครงสร้างธุรกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยล็อตแรกประมาณ 5% จำหน่ายให้แก่ UBS AG จำนวน 4.49% รวมถึงผู้ลงทุนภายในประเทศอีกบางส่วน ขณะที่ส่วนที่เหลืออีกราว 5% มีแผนดำเนินการภายใต้เงื่อนไขด้านธุรการให้แล้วเสร็จ
สำหรับกระแสข่าวในตลาดเกี่ยวกับความสนใจจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างประเทศ นักวิเคราะห์ระบุว่า ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ จึงควรติดตามความชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ดี หากในอนาคตมีพันธมิตรเชิงอุตสาหกรรมเข้ามาถือหุ้น ย่อมเป็นปัจจัยบวกต่อมิติเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในมุมพื้นฐาน โบรกเกอร์ยังให้น้ำหนักบวกต่อ TRUE หลังการควบรวมกิจการในปี 2566 ซึ่งช่วยให้โครงสร้างการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ลดการแข่งขันด้านราคา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงข่าย ส่งผลให้แนวโน้ม EBITDA และกระแสเงินสดปรับตัวดีขึ้น
นักวิเคราะห์รายหนึ่งระบุว่า “การขายหุ้นเพียง 10% ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือทิศทางธุรกิจ แต่เป็นการปลดล็อกมูลค่าบางส่วนเพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางปกติของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่”
ทั้งนี้ตลาดมองดีลดังกล่าวในเชิงบวกต่อสภาพคล่องและ free float ของหุ้น TRUE ขณะที่ปัจจัยชี้ขาดราคาหุ้นในระยะถัดไปยังอยู่ที่ผลประกอบการ ความสามารถในการบริหารต้นทุน และการเติบโตของบริการดิจิทัล มากกว่าความเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นในระยะสั้น