TOA ปี 68 กำไรพุ่ง 52% กวาด รายได้กว่า 2.1 หมื่นลบ. บอร์ดเคาะปันผลครึ่งปีหลัง 0.39 บาท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมของอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวครบวงจรของไทย ประกาศผลประกอบการปี 2568 เติบโตอย่างโดดเด่นสวนกระแสสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ชะลอตัว โชว์รายได้รวม 21,779 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2% พร้อมกำไรสุทธิ 2,917 ล้านบาท พุ่งแรงถึง 52% เตรียมเสนอจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง 0.39 บาท เดินหน้ายุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย NET ZERO
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เปิดเผยว่า ตลาดต่างประเทศ (AEC) มียอดขายเติบโตก้าวกระโดด โดยเฉพาะในเมียนมาร์ และเวียดนาม จากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการปรับกลยุทธ์การขาย การบริหารช่องทางจัดจำหน่าย และการปรับพอร์ตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละประเทศ
ในขณะที่ตลาดในประเทศ แม้ว่าภาพรวมอสังหาฯที่ยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ TOA สามารถรักษาฐานรายได้ให้แข็งแกร่งกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม จากการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อชดเชยและสร้างโอกาสใหม่ในตลาด อาทิ กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (Construction Chemicals) เติบโตอย่างโดดเด่นตามความต้องการในงานซ่อมแซมและบูรณะ (Renovation) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (ยิปซัม, กระเบื้อง, สุขภัณฑ์) ได้รับความนิยมสูงจากการชูนวัตกรรมและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,917 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปีก่อน 1,920 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ผ่านการบริหารจัดการภายในที่เข้มข้น Supply Chain Optimization การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่น เพิ่มอำนาจการต่อรองและลดต้นทุนวัตถุดิบ Digital & Automation การนำระบบออโตเมชันมาใช้ในโรงงาน ช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและเพิ่มเสถียรภาพระยะยาว รวมถึงอานิสงส์จากราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า
จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.39 บาท เมื่อรวมกับปันผลงวดครึ่งปีแรกที่จ่ายไปแล้ว 0.36 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 2568 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 0.75 บาท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 นี้
TOA พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน 5 กลยุทธ์เสาหลักสำคัญ 1. Growth Acceleration รักษาความเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจสี พร้อมบุกตลาดสินค้า High Potential ทั่วอาเซียน
2. Process Excellence เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบออโตเมชัน 3. Customer Centricity สร้างประสบการณ์เหนือระดับด้วย Total Solution ที่ครบวงจร
4. People Development พัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ (Result-Oriented Culture) 5. Sustainability Commitment มุ่งสู่เป้าหมาย NET ZERO ผ่านกลยุทธ์ 7-GREEN ในทุกกระบวนการธุรกิจ
“ผลการดำเนินงานปี 2568 คือเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของ TOA ที่สามารถก้าวข้ามความท้าทายของตลาดอสังหาฯ ไทย และคว้าโอกาสการเติบโตในระดับภูมิภาคได้สำเร็จ เรามั่นใจว่าการมุ่งเน้นนวัตกรรมเขียวและความยั่งยืน จะเป็นแรงส่งสำคัญให้ TOA เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนในระยะยาว” นายจตุภัทร์ กล่าว.