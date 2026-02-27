ทีโอเอ ตอกย้ำเบอร์ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวครบวงจรของไทย ประกาศความสำเร็จบนโลกดิจิทัลอย่างยิ่งใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง “Best Brand Performance on Social Media” ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) จากงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘Thailand Social Awards ครั้งที่ 14’ ตอกย้ำกลยุทธ์ Content Strategy ที่ครองใจผู้บริโภคยุคใหม่ ในโอกาสนี้ นายนพคุณ ปัญญาเสริมสุข Head of Marketing บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยมี นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
นายนพคุณ ปัญญาเสริมสุข เผยถึงกุญแจสำคัญที่ทำให้ TOA ประสบความสำเร็จบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมาว่า “เพราะเราเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการฟังที่ดี ในปีที่ผ่านมา TOA ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมด เราหันมาฟังว่า 'ผู้คนอยากรู้อะไร' และ 'อะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงที่ผู้คนจะได้รับ' เมื่อเราฟังมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น คอนเทนต์ของเราจึงไม่ใช่แค่การสื่อสาร แต่เป็นการส่งมอบคุณค่า สร้างความมั่นใจ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทุกคนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างของ คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และพลังความทุ่มเทของทีมงาน TOA ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป เพื่อให้ TOA เป็นมากกว่าแค่แบรนด์สี แต่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และแรงบันดาลใจของทุกคน รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของ TOA ในการสร้างสรรค์เนื้อหา และกิจกรรมทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่โดดเด่น สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่เข้มข้นในทุกมิติ”
สำหรับรางวัล Best Brand Performance on Social Media พิจารณาจากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดีย (Wisesight Metric) ซึ่ง TOA สามารถทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในแง่ของปริมาณการเข้าถึง (Reach), การมีส่วนร่วม (Engagement) และทัศนคติเชิงบวกจากผู้บริโภค (Sentiment) ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มหลัก อาทิ Facebook, Instagram, TikTok, X และ YouTube
การได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า TOA ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน ที่พิสูจน์ถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์พื้นที่ออนไลน์ให้เป็นมากกว่าช่องทางการสื่อสาร แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ความรู้ และประโยชน์ต่อสังคม เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเนื้อหาที่มีคุณภาพ สื่อสารอย่างจริงใจ และเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับชีวิตจริงของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมสี การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
TOA ขอขอบคุณทุกการกดไลก์ คอมเมนต์ แชร์ และทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนทุกแพลตฟอร์ม เพราะทุกการมีส่วนร่วมคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราเติบโต และทำให้รางวัลนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น และจากวันนี้ TOA ขอให้คำมั่นว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อคุณค่า แรงบันดาลใจ และร่วมสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน.