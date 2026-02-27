ไทยพาณิชย์-กรุงศรี ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้-หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว-บรรเทาภาระลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และช่วยบรรเทาภาระหนี้ให้กับครัวเรือนและธุรกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และครัวเรือนที่ยังเผชิญข้อจำกัดด้านต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่อง ประกอบกับปัจจัยกดดันจากภายนอก ทั้งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR : Minimum Loan Rate) เหลือ 6.350% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR : Minimum Overdraft Rate) เหลือ 6.275% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR : Minimum Retail Rate) ปรับลดลงเหลือ 6.575% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
**กรุงศรีปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้มีผลวันที่ 4 มี.ค.**
นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) เปิดเผยว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการช่วยลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากต้นทุนทางการเงินที่ผ่อนคลายลง กรุงศรีเชื่อว่าการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน พร้อมมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate หรือ MLR) ปรับลดลงจาก 6.650% เป็น 6.550%
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) ปรับลดลงจาก 6.475% เป็น 6.375%
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate หรือ MRR) ปรับลดลงจาก 6.770% เป็น 6.670%
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป