หุ้นปิดลบ 5.38 จุดผันผวนเขียวสลับแดงวอลุ่มทะลุแสนล้าน ADVANC ฉุด-แรงขายปรับพอร์ตตาม MSCI

SET ปิดวันนี้ที่ 1,528.26 จุด ลดลง 5.38 จุด (-0.35%) มูลค่าซื้อขาย 104,314.15 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งผันผวนกรอบกว้างทั้งบวก-ลบ โดย ADVANC ขึ้น XD ฉุดตลาดแต่กลุ่มแบงก์ช่วยประคอง ท้ายตลาดมีบิ๊กล็อตหุ้นที่ถูก MSCI ลดน้ำหนักลงทุน แนวโน้มสัปดาห์หน้าตลาดอาจพักตัวต่อ และหากตั้งรัฐบาลใหม่ชัดขึ้นคาดมีแรงขายออกมาเพราะตลาด price in ไปมากแล้ว รวมถึงจับตาแรงขายทำกำไรกลุ่มแบงก์ ให้แนวรับ 1,506-1,500 จุด แนวต้าน 1,535 และ 1,545 จุด
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ดัชนีแกว่งผันผวนเคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,545.31 จุด จุดต่ำสุด 1,520.90 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 215 หลักทรัพย์ ลดลง 284 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 173 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบกว้างสลับบวก-ลบ เผชิญแรงขายหุ้น ADVANC ขึ้น XD ฉุด ขณะที่แรงซื้อเก็งกำไรกลุ่มแบงก์เข้ามาพยุง ภาพรวมหุ้นบางกลุ่มปรับลงและบางกลุ่มปรับขึ้น วันนี้ไม่ได้มีปัจจัยเด่น ขณะที่ใกล้ปิดตลาดน่าจะมีบิ๊กล็อตขายออกมาหุ้นที่ถูก MSCI ปรับลดน้ำหนักลงทุน แต่อาจจะไม่มากเพราะทยอยทำรายการกันไปบ้างแล้ว
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นบ้านเรา Price in ประเด็นการเมืองไปมากแล้ว สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีแรงขายทกำไร หรือ Sell on Fact หากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ชัดเจนขึ้น แนวโน้มตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าน่าจะมีโอกาสพักตัว ส่วนกลุ่มแบงก์ก็ปรับขึ้นมาพอสมควร และประเด็นการจ่ายเงินปันผลพิเศษหมดแล้ว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยปรับลดทำให้ NIM แคบลง จึงต้องติดตามว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาหรือไม่
นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้ง และสถานกาณ์ความชัดแย้งระหว่างอัฟกานิสถานและปากีสถาน พร้อมให้แนวรับ 1,506-1,500 จุด แนวต้าน 1,535 และ 1,545 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 7,914.90 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
DELTA (XD) มูลค่าการซื้อขาย 6,538.53 ล้านบาท ปิดที่ 279.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 6,322.24 ล้านบาท ปิดที่ 201.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
ADVANC(XD) มูลค่าการซื้อขาย 6,167.50 ล้านบาท ปิดที่ 380.00 บาท ลดลง 24.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 5,938.78 ล้านบาท ปิดที่ 177.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท