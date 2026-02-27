SUSCO โกยรายได้รวมเฉียด 3.2 หมื่นล.

“ซัสโก้ ”เปิดผลงานปี 68 มีรายได้รวม 31,380.70 ล้านบาท กำไรสุทธิ 120.30 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 12มี.ค. รับเงินปันผลวันที่ 22 พ.ค. 69 รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.09 บาท/หุ้น ผู้บริหารระบุ ปีนี้เดินหน้าขยายธุรกิจออยล์และนอนออยล์ต่อเนื่อง เสริมแกร่งด้านการแข่งขัน ผลักดันสู่การเป็น "Smart Energy & Mobility Solutions Provider" เต็มรูปแบบ ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตต่อเนื่อง
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO ผู้นำด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายได้รวม 31,380.70 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 120.30 ล้านบาท แม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้ออ่อนแรง ราคาพลังงานผันผวน รวมถึงปัญหาชายแดน และปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศ ล้วนส่งผลต่อภาพรวมหลายอุตสาหกรรม จึงส่งผลต่อภาพรวมการฟื้นตัวของการบริโภค
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับสถานการณ์ พร้อมยกระดับศักยภาพสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจนอนออยล์ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
โดยในปี 2569 คาดว่ายอดจำหน่ายภายในประเทศจะเพิ่มมากขึ้น จากการปรับกลยุทธ์และการขยายสถานีบริการเพิ่มมากขึ้น สำหรับการจำหน่ายน้ำมันไปต่างประเทศคาดว่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับยอดจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปี 2568
ขณะที่ในส่วนของธุรกิจนอนออยล์หลังจากบริษัทฯ ได้เปิด SUSCO SQUARE สาขาปิ่นเกล้า แห่งที่ 4 คาดว่ารายได้ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ในไตรมาสแรกของปี 2569 ด้านธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่ายอดจำหน่ายแบรนด์ BYD และ DENZA จะยังคงเติบโต เนื่องจากแบรนด์จะมีการทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ส่วนธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนรถบริการไม่น้อยกว่า 500 คันภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) ไปแล้ว หุ้นละ 0.06 บาท รวมทั้งปี 2568 เท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น
“กลยุทธ์ของ SUSCO ในปีนี้มุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจออยล์และนอนออยล์ ผ่านการจับมือพันธมิตร การกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดสถานีบริการน้ำมันเพิ่ม 10 แห่ง ควบคู่ไปกับการปรับโฉมสถานีบริการน้ำมันให้ทันสมัยสอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งจากแผนงานนี้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้รวมปีนี้เติบโต 8% และช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็น Smart Energy & Mobility Solutions Provider อย่างเต็มรูปแบบ” นายชัยฤทธิ์ กล่าว