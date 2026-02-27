ก.ล.ต.ปิดกั้นแอปฯลวง ป้องนักลงทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. ประสานปิดกั้นแอปพลิเคชันหลอกลงทุนแอบอ้างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันผู้ลงทุน ลดความเสียหายอย่างรวดเร็ว*
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เดินหน้าตรวจสอบและเตือนประชาชนเกี่ยวกับกรณีแอบอ้างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หลอกลวงลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมประสานความร่วมมือไปยัง Google เพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันดังกล่าว พร้อมย้ำให้ประชาชนระมัดระวังในการลงทุน หากไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วนฯ ก.ล.ต. 1207 กด 22 หรือตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ Investor Alert
ปัจจุบันการหลอกลงทุนมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มิจฉาชีพมักใช้สื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ หรือการส่งข้อความชักชวนให้ลงทุน แอบอ้างชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง บริษัทหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความไว้วางใจ ก่อนหลอกให้ลงทุน ซึ่งมีทั้งรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชี ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน หรือผ่านเว็บไซต์
จากกรณีล่าสุด ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) เพื่อชักชวนลงทุนในแอปพลิเคชันที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเข้าข่ายการหลอกลวงลงทุน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมเผยแพร่รายชื่อแอปพลิเคชันดังกล่าวบนระบบ Investor Alert และประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นผ่านช่องทาง Facebook Page ของ ก.ล.ต.
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีการประสานความร่วมมือไปยัง Google ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดย Google ได้ดำเนินการปิดกั้น นำแอปพลิเคชันหลอกลวงลงทุนดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแล้ว เพื่อลดช่องทางการเข้าถึงของมิจฉาชีพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. เห็นความสำคัญของปัญหาการหลอกลงทุนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดเมื่อเทียบกับภาพรวมการหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศ ก.ล.ต. จึงมุ่งยกระดับการทำงานเชิงรุก ผ่านสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ลงทุน ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการปิดกั้นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้แสวงหาประโยชน์ อันเป็นการจำกัดวงจรการหลอกลงทุนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยประสานปิดกั้นได้ภายใน 7 นาที – 48 ชั่วโมง
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจ 3CS ของ ก.ล.ต. Consultation การให้คำปรึกษาและรับแจ้งเหตุ Communication การสื่อสารเตือนภัยร่วมกับพันธมิตร พร้อมจัดทำศูนย์รวมข้อมูล และ Collaboration การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นช่องทางการหลอกลงทุนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน”
ก.ล.ต. ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน โดยเฉพาะกรณีที่มีการชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่คุ้นเคย ควรตรวจสอบว่าผู้ชักชวนหรือผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือไม่ หากพบข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ หรือเร่งรัดให้ตัดสินใจโอนเงิน ควรตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการหลอกลวง
ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายหลอกลงทุนหรือไม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ผ่าน Investor Alert บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. หรือ ค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมถึงค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน (หลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล) ผ่าน SEC Check First ทั้งแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน โทร. 1207 กด 22 เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดยตรง