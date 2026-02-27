DEMCO กำไรพุ่ง 120% ลุยงานรับเหมา -พลังงานสะอาดดันผลงานโต

เด็มโก้ ”โชว์ผลงานปี 68 มีกำไรสุทธิ 12.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.4% จากปีก่อน ขณะที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่ม 44.1% หลังควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ฟากบิ๊กบอสเผยระบุ Backlog แตะ 2,598 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 70 ปักหมุดปี 69 ลุยประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง และรุกขยายธุรกิจพลังงานสะอาด ดันรายได้โต 10%
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) พลิกมีกำไรในรอบ 3 ปี โดยมีกำไรสุทธิ 12.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.4% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 62.7 ล้านบาท และมีรายได้อยู่ที่ 2,206.6 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 321.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.1% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15% เพิ่มขึ้นจากระดับ 7.5% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างรัดกุมและสามารถควบคุมต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีกำไรได้ และ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล”
ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 2,598 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2570
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% และยังคงเดินหน้าแผนการเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ควบคู่กับการเตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ทั้งการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม วินด์ฟาร์ม และโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV Infrastructure) ตลอดจนธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต