โบรกชี้กลุ่มแบงก์ปันผล H2/68 ดุเกินคาดดัน Yield พุ่ง ชู KBANK ขึ้นแท่น Top Pick คู่ KTB

บล.กรุงศรี ระบุว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์บริหารเงินทุนแกร่ง ปรับเพิ่ม Dividend Payout Ratio ส่งผลปันผลครึ่งปีหลังปี 68 ดีกว่าที่คาดการณ์ พร้อมปรับกลยุทธ์ชู KBANK เป็นหุ้นเด่นตัวใหม่แทน KKP รับอานิสงส์การจ่ายปันผลขาขึ้นและราคาหุ้นยังถูก
ธนาคารที่เราศึกษาทั้งหมด 7 แห่ง ประกาศการจ่ายปันผล H2/68 ครบแล้ว เราเห็นธนาคารส่วนใหญ่บริหารจัดการเงินทุน โดยการปรับเพิ่ม dividend payout ratio ทำให้เงินปันผลดีกว่าเราคาด ธนาคารจ่ายเงินปันผล H2/68 คิดเป็น dividend yield 3-6% ซึ่งจะขึ้น XD ในช่วงเดือน เม.ย.69 และจ่ายปันผลในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.69
ทั้งนี้ เราคงมองธีมการลงทุนกลุ่มธนาคารเป็น value play เพราะธนาคารมีจุดเด่นเรื่องเงินปันผล dividend yield คาดที่ 6-7% ต่อปี โดยเราปรับ KBANK ขึ้นเป็น Top Pick คู่กับ KTB (BUY, TP 38 บาท) แทน KKP (BUY, TP 82 บาท) เพราะ i) คาดยังมีโอกาสเห็นการเพิ่ม dividend payout ได้ในอนาคตระยะยาว (ปี 68 normal dividend payout ที่
58%) ii) total dividend payout ratio (รวม special dividend และ share buy back) ปี 68 ที่ 73% มากกว่าเป้าของ KBANK ที่ 55-65% และปี 69 เราคาดที่ 85% สูงกว่าปี 68 iii) ราคาหุ้นซื้อขายไม่แพง Forward PBV ที่ 0.8x
ตารางสรุปการจ่ายปันผลและคำแนะนำ (รอบ 2H25)
ธนาคารเงินปันผล (บาท/หุ้น) Yield (2H25)วันขึ้น XD คำนะนำ/ราคาเป้าหมาย
KBANK 12.00 6.05%21 เม.ย. 2026 ซื้อ (230 บาท)
KTB 2.24 6.45%10 เม.ย. 2026 ซื้อ (38 บาท)
KKP 4.20 5.49%29 เม.ย. 2026 ซื้อ (82 บาท)
SCB 9.28 5.03%20 เม.ย. 2026 ถือ (145 บาท)
BBL 8.00 4.53%22 เม.ย. 2026 ถือ (185 บาท)
TISCO 5.75 4.96%26 เม.ย. 2026 ถือ (105 บาท)
TTB0.068-0.071 3.2-3.4%27 เม.ย. 2026 ถือ (2.2 บาท)
สำหรับแนวโน้มในปี 69 บล.กรุงศรี มองว่าการบริหารค่าใช้จ่ายจะเป็นประเด็นหลักที่จะช่วยพยุงกำไรสุทธิ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงิน, ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) และค่าใช้จ่ายสำรอง (Credit Cost) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่เชื่อว่าปัจจุบันอยู่ในระดับที่ธนาคารควบคุมได้
สรุปกลยุทธ์: ใครที่มองหาหุ้นปันผลสูง จังหวะนี้กลุ่มธนาคารคือคำตอบ