หุ้นปิดเช้าบวก 5.40 จุด รับ Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่องแม้ ADVANC ขึ้น XD ฉุด เล็งกลุ่มแบงก์พยุง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,539.04 จุด เพิ่มขึ้น 5.40 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขายราว 51,345 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงต้นภาคเช้าร่วงไปแรง แต่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายดีดตัวขึ้นบวกได้ โดยทำจุดสูงสุด 1,545.31 จุด และจุดต่ำสุด 1,520.90 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแดนลบผันผวนก่อนดีดขึ้นมาปิดบวก เป็นไปตามตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ยังมีแรงขายหุ้นเทคฯออกมา ประกอบกับ หุ้นใหญ่อย่าง ADVANC ขึ้น XD เป็นแรงกดดันหลัก ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดหุ้นไทยขึ้นมากว่า 300 จุด เริ่มเห็นแรงซื้อชะลอลง ขณะที่ขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนให้ไปต่อ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดเคลื่อนไหว Sideway Down ซึมตัว แต่คาดว่ายังมีแรงเก็งกำไรกลุ่มธนาคารจากประเด็นการจ่ายเงินปันผลช่วยประคองตลาด โดยให้กรอบแนวรับ 1,520 จุด และแนวต้าน 1,540 จุด
ด้านนายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าว่า ในช่วงท้ายภาคเช้าดัชนีเด้งกลับขึ้นมาเป็นบวก คาดว่าจะเป็นเม็ดเงิน Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง และตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่ง แม้จะไม่ได้มีปัจจัยบวกเป็นพิเศษ โดยมองว่าในช่วงเย็นคาดดัชนีจะแกว่งผันผวนจาก MSCI Rebalance ที่ใช้ราคาปิดเย็นนี้
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,244.86 ล้านบาท ปิดที่ 37.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,726.65 ล้านบาท ปิดที่ 179.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,665.14 ล้านบาท ปิดที่ 202.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
DELTA (XD) มูลค่าการซื้อขาย 3,658.04 ล้านบาท ปิดที่ 282.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
ADVANC(XD) มูลค่าการซื้อขาย 3,316.22 ล้านบาท ปิดที่ 381.00 บาท ลดลง 23.00 บาท