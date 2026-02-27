SFLEXรายได้ปี68เฉียด 2 พันล.สร้างแบรนด์ดิ้ง-จับมือพันธมิตรดันยอดขาย

สตาร์เฟล็กซ์ เปิดผลงานปี 68 รายได้แตะ 1,985 ล้านบาท กำไรสุทธิ 243.2 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 12 มี.ค. กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พ.ค. 69 รวมทั้งปี 68 จ่ายเงินปันผล 0.17 บาท/หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 127.6 ลบ. ฟากผู้บริหาร “ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี” ระบุแผนปี 69 เดินหน้าสร้างแบรนด์ตอกย้ำอัตลักษณ์องค์กร ควบคู่กับการจับมือพันธมิตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ และขยายฐานลูกค้า ตั้งเป้าหมายยอดขายแตะระดับ 2,200 ล้านบาท
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นนำในประเทศ เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 1,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เทียบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,898 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 243.2 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีทั้งการเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้าง และลวดลายสีสันต่างๆ ให้กับฐานลูกค้าเดิม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 37.30 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท เป็นเงิน 40.30 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท เป็นเงิน 50 ล้านบาท เท่ากับ 0.12 บาท/หุ้น รวมทั้งปี 2568 เท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 127.6 ล้านบาท
สำหรับแผนงานในปี 2569 บริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) ตอกย้ำอัตลักษณ์องค์กร ที่เป็นจุดแข็งด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคู่ไปกับการจับมือพันธมิตรในแบบ Co-development เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ให้ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรฐานสินค้าให้มีความแตกต่างในตลาด รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจและเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว ยกระดับการผลิตด้วยการทดแทนเครื่องจักรทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดจำนวนของเสียจากการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแลดล้อม ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นโดยการติดตั้ง Solar Rooftop เต็มพื้นที่ ซึ่งคาดจะช่วยเพิ่มขีดการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมียอดขายเติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท