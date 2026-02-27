TKC รายได้กำไรหดโครงการขนาดใหญ่เลื่อนเซ็นสัญญา

“เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ” ประกาศผลงานปี 2568 ทำกำไรอยู่ที่ 170.58 ลบ. และมีรายได้รวม 2,338.32 ลบ. โดยรายได้จากงานโครงการลดลง เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เลื่อนเซ็นสัญญามาในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะทยอยรับรู้ได้ในปี 2569 ด้านบอร์ดชงผู้ถือหุ้นจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 5 พ.ค. 69 นี้ ชูกลยุทธ์การเติบโต 3-5 ปีข้างหน้าโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% ปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (Backlog) แข็งแกร่งอยู่ที่กว่า 3,300 ลบ.
นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทฯ ในปี 2568 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 170.58 ล้านบาท ลดลง 18.78% จากปีก่อน ที่มีกำไร 210.03 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้จากงานโครงการลดลง มีรายได้รวม 2,338.32 ล้านบาท ลดลง 4.52% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,448.89 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับงานโครงการที่มีมูลค่าลดลงจากปีก่อน งานให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ
โดยมีรายได้จากงานโครงการจำนวน 749.40 ล้านบาท ลดลง 22.14% เทียบจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากงานโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน และในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับงานโครงการที่มีระยะเวลาสั้นและได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่สูง
มีรายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา จำนวน 1,020.99 ล้านบาท ลดลง 21.38% เทียบกับปีก่อน เนื่องจากโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ โดยได้มีการจ้างให้บริการต่อเนื่องบางส่วน และในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับงานระบบโทรคมนาคมและได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา
ขณะที่มีรายได้จากการขายจำนวน 544.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231.82% เทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯ ได้จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบคลาวด์กลางสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 พ.ค. 69 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พ.ค. 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พ.ค. 2569
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ คลาวด์เซอร์วิส งานซอฟต์แวร์ ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในระยะยาวอีกด้วย พร้อมเดินหน้ารุกตลาดโซลูชันดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่ม Smart Solution เช่น Smart Airport, Smart Campus, Smart Classroom, Smart Grid, Smart Building, ระบบ AI, Cloud และไซเบอร์ซีเคียวริตี้
โดยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทใน 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ Core Business, New Business, JV (Joint Venture) และการควบรวมกิจการและการลงทุน (M&A) โดยจะมุ่งเน้นเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี จากงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Cloud Solution, Cyber Security และ Smart Solution ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Digital Platform ต่างๆ ซึ่งโอกาสในการเติบโตมาจากการลงทุนใน Digital Transformation ของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำ Digital Platform มาใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนรายได้ที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Revenue) เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 40% ภายใน 5 ปีข้างหน้า