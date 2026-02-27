ILM โกยรายได้รวมทะลุหมื่นล้านหนุนกำไรพุ่ง

“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” เปิดผลการดำเนินงานปี 68 รายได้รวมทะยาน 10,001.2 ล้านบาท กำไร 753.2 ล้านบาท ชี้ปี 69 อุตฯ เฟอร์นิเจอร์ยังเหนื่อย เดินหน้าตามกรอบกลยุทธ์ 3P Performance, People และ Planet ต่อยอดขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง แย้มข่าวดีเปิดอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อุบลราชธานี 2 และ Little Walk พรานนก ภายในไตรมาสแรกปีนี้ เตรียมเสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.00 บาท
นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2568 ถือเป็นอีกปีที่ ILM ทำผลการดำเนินงานได้เป็นที่น่าพอใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและไม่แน่นอน โดยสามารถทำรายได้รวมอยู่ที่ 10,001.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากปี 2567 ซึ่งทำได้ 9,890.2 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไร 753.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากปี 2567 ซึ่งทำได้ 745.3 ล้านบาท ถือเป็นสถิติสูงสุดทั้งรายได้และกำไร
ในส่วนผลการดำเนินการไตรมาส 4/2568 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568) ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 2,664.9 ล้านบาท เติบโต 1.8% จากปี 2567 ที่ทำได้ 2,617.1 ล้านบาท เป็นผลจากยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงยอดขายงานโครงการที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการส่งมอบงานให้ลูกค้ากลุ่มอสังหาฯ ขณะที่ยอดขายหน้าร้านยังทำได้ใกล้เคียงเดิมแม้จะได้รับผลกระทบจากสาขาหาดใหญ่ ส่งผลให้สามารถทำกำไรประจำงวดได้ 179.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
“ปี 2568 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย จากแรงกดดันทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับกลยุทธ์เชิงรุก การพัฒนาสินค้า และการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สามารถเดินหน้าเปิดร้านค้าปลีกไลฟ์สไตล์ Flying Tiger Copenhagen ครบ 6 สาขาตามแผน พร้อมเปิดอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเชียงราย และ Little Walk สาขารามคำแหง ส่งผลให้ ILM ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง”
นางสาวกฤษชนก กล่าวเสริมว่า แม้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2569 คาดว่ายังเติบโตในระดับจำกัด บริษัทฯพร้อมเดินหน้าเชิงรุกภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี “INDEX NEXTPERIENCE & BEYOND + SUSTAINABLE FUTURE” (2567–2569) โดยยึดกรอบ 3P: Performance, People และ Planet เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน บริษัทฯ เร่งพัฒนาระบบนิเวศการ ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ เชื่อมโยงออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด Little Walk สาขาพรานนก ในเดือนมกราคม 2569 และเตรียมเปิดอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาอุบลราชธานี โลเคชันใหม่ ใหญ่และครบกว่าเดิม ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ รวมถึงมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมตลอดปี เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและผลักดันการเติบโตในระยะยาว
บริษัทฯ ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำโครงการ Carbon Footprint for Organization (CFO) เพื่อรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศล รวมถึงสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์, สิ่งของจำเป็น ให้แก่โรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ด้วย และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด พร้อมได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมทั้งได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC และรางวัล Sustainability Disclosure Recognition Award สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.75 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป