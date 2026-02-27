DITTO ปี 68 All Time High กำไรแตะ 600 ล.

ดิทโต้ (ประเทศไทย) โชว์ผลงานปี 68 All Time High กำไรพุ่งกระฉูดแตะ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% รายได้จากการขายและบริการกว่า 3 พันล้านบาท โต 30% บอร์ดใจป้ำไฟเขียวจ่ายปันผลจากกำไรปี 68 รวมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินเกือบ 350 ล้านบาท “ฐกร” เผยปี 69 ตั้งเป้าโตไม่ต่ำ 20%
นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า ผลประกอบการของ DITTO และบริษัทย่อย ในรอบปี 2568 มีรายได้จากการขายและบริการ 3,169.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 736.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 30% มีกำไรสุทธิ 599.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อน ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง All Time High ทั้งรายได้และกำไรสุทธิสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ส่วนผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2568 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 737.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 133 .95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 22% และมีกำไรสุทธิ 107.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 17.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 20%
นายฐกร กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดปี 2568 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยบริษัทฯเสนอจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 346,956,799.50 บาท ทั้งนี้ประกอบด้วยการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทหรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 173,478,399.75 บาท โดยบริษัทฯได้ดำเนินการปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทหรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 173,478,399.75บาท ประกาศขึ้น XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด
โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลจะรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อีกครั้งในปี 2568 บริษัทฯมีรายได้หลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีในโครงการของหน่วยงานราชการ ควบคู่กับธุรกิจบริหารจัดการเอกสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในปี 2568 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกรโปร คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (Growpro) ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ พร้อมรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยบริษัทฯได้ร่วมพัฒนาและสร้าง Solution กับพันธมิตร เช่น บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
นายฐกรกล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับแนวโน้มปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้าเติบโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15-20% เหตุที่ต้องรักษาการเติบโตระดับนี้ เนื่องจากฐานรายได้บริษัทฯกว้างขึ้น คาดว่าหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยและรัฐบาลมีเสถียรภาพดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าในปี 2569 บริษัทฯจะเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐ
“สำหรับ DITTO นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจอันเป็นภารกิจหลักแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส โดยในปี 2568 บริษัทฯได้รับคะแนนประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 หรือ CGR 2025 ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ที่ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล) และสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” นายฐกร กล่าว