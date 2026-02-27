หุ้นแกว่งผันผวน ADVANC ขึ้น XD กดดัน แต่ บจ.ทยอยประกาศปันผลยังหนุน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจจะแกว่งผันผวนอิงทางลบ คาดแรงกดดันจากหุ้น ADVANC ขึ้น XD ประกอบกับ ดัชนีขึ้นมาค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ ทำให้วันนี้อาจพักตัวในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดบ้านเรายังมีปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยมาเหลือ 1% เร็วกว่าคาดเป็นเซอร์ไพรส์ ประกอบกับ บริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศจ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ และความมั่นใจการเมืองในประเทศที่เดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่
โดยให้แนวต้าน 1,540 จุด แนวรับ 1,500