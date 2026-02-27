xs
เอพี ประกาศเปิด 42 โครงการใหม่ มูลค่า 5.5 หมื่นลบ. กวาดยอดขาย4.9หมื่นล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เอพี ไทยแลนด์ กับ 5 เสาหลักยุทธศาสตร์ CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING สร้างความแข็งแกร่งเป็นระบบ ทั้งเรื่อง มาตรฐานการพัฒนาที่อยู่อาศัย - มาตรฐานวินัยทางการเงิน - มาตรฐานความร่วมมือระดับสากล – มาตรฐานศักยภาพองค์กร และ มาตรฐานความยั่งยืน เดินหน้าเปิดตัวโครงการ 42 โครงการใหม่ มูลค่า 55,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 49,000 ล้านบาท รับรู้รายได้ที่ 49,000 ล้านบาท งบซื้อที่ดิน 15,000 ล้านบาท ขยายพอร์ตโครงการแนวราบถึง 35 โครงการทั่วประเทศ ตลาดคอนโดฯยังสดใสกับ 7 โครงการใหม่บนทำเลศักยภาพ มูลค่า 15,600 ล้านบาท

นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอพี ไทยแลนด์ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “EMPOWER LIVING หรือชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้” และเพื่อขับเคลื่อนเอพี ไทยแลนด์ให้แข็งแกร่ง และเติบโตในระยะยาว จึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING – Leading with Empathy, Growing with Discipline’

โดยหัวใจของยุทธศาสตร์นี้คือ การให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำความเข้าใจเชิงลึกในทุกมิติ (Empathy) ควบคู่กับวินัยในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ (Discipline) โดยมี AP CODE เป็นแนวคิดหลักในการสร้างมาตรฐานการทํางานที่เริ่มต้นจากความเข้าใจคุณภาพชีวิตจริงของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเป็นหลักการและมาตรฐานของสินค้า บริการ และกระบวนการทำงานของทุกฟังก์ชันหลัก เพื่อสร้าง Living Quality และส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ให้กับลูกค้าในทุกโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด และคอนโดมิเนียม


“AP CODE ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมาตรฐานด้านการออกแบบและการก่อสร้างเท่านั้น แต่เป็นระบบมาตรฐานการทำงานแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติขององค์กร ซึ่งเริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิตลูกค้าอย่างลึกซึ้งในทุกช่วงเวลา และเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกับการต่อยอดองค์ความรู้ภายในและการถ่ายทอดแนวคิดรอบด้านจากพันธมิตรญี่ปุ่น โดย AP CODE ถือเป็นแนวคิดหลักขององค์กร ที่ขับเคลื่อนให้พนักงานเอพีทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด ให้ยึดถือปฏิบัติภายใต้แนวทางและข้อกำหนดที่ชัดเจน”

โดยยุทธศาสตร์ CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING ได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 5 เสาหลัก 

เสาหลักที่ 1 Code of Empathy – มาตรฐานการพัฒนา ขับเคลื่อนจากความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง กรอบมาตรฐานในการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิตลูกค้าอย่างลึกซึ้งในทุกมิติ โดยมี Empathy เป็นคีย์สำคัญในการเข้าใจและค้นหา Unspoken Needs ที่ลงลึกไปทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกสรรที่ดิน วิธีคิดในการออกแบบ การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ทุกกระบวนการดำเนินไปภายใต้หลักการเดียวกัน คือ การเข้าใจชีวิตจริง

ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ยังคงทิศทางการบริหารพอร์ตสินค้าด้วยการกระจายให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ด้วยบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด และคอนโดมิเนียม รวมทั้งสิ้น 18 แบรนด์ ด้วยแพ็กเกจราคาขาย 2–120 ล้านบาท สะท้อนความเป็นแบรนด์อสังหาฯ ที่มีหลายระดับราคา ควบคู่ไปกับการออกแบบเฉพาะกลุ่ม ด้วยแบบบ้านที่พร้อมขายกว่า 600 ดีไซน์ กระจายอยู่ในกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ และ 42 โครงการใหม่ที่มีแผนจะเปิดในปีนี้ ก็จะได้รับการพัฒนาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

เสาหลักที่ 2 Code of Financial Discipline – มาตรฐานวินัยทางการเงิน สร้างเสถียรภาพที่มั่นคง วินัยทางการเงิน ถือเป็นออกซิเจนหล่อเลี้ยงธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้รักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.64 เพื่อให้บริษัทมีทั้งสภาพคล่อง ความยืดหยุ่นในกาบริหารเงินทุน โดยเสถียรภาพทางการเงินของเอพีสะท้อนผ่าน 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

1.Bank Available Credit วงเงินสินเชื่อพร้อมเบิกใช้จากสถาบันการเงิน รวมกว่า 18,880 ล้านบาท

2.Joint Venture Investment เงินลงทุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Mitsubishi Estate ผ่านทุน จดทะเบียนบริษัทลูกกว่า 12,619 ล้านบาท

3.Cash Inflow กระแสเงินสดจากการขายและโอนอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ในกว่า 200 โครงการ ครอบคลุมทุกเซกเมนต์

4.Capital Market Confidence ความเชื่อมั่นจากตลาดทุน สะท้อนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับเกินเป้า (Oversubscription) พร้อมอันดับเครดิตองค์กรระดับ A แนวโน้ม Stable ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากทริสเรทติ้ง


เสาหลักที่ 3 Code of Global Partnership – มาตรฐานความร่วมมือระดับสากล ยกระดับคุณภาพทุกมิติ สะท้อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวกับมิตซูบิชิ เอสเตท พันธมิตรญี่ปุ่น โดยหัวใจสำคัญของเสาหลักนี้ ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการร่วมลงทุนเท่านั้น แต่อยู่ที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับองค์กร ทั้งระบบ โดยในปีนี้ จะมีโครงการร่วมทุนที่พัฒนาร่วมกันมาแล้วทั้งสิ้น 32 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าการร่วมทุนที่สูงสุดในอุตสาหกรรม

เสาหลักที่ 4 Code of Organization Capability – มาตรฐานศักยภาพองค์กร ต่อยอดความได้เปรียบในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรทั้งระบบ ผ่านการใช้ Data, AI และ Technology เพื่อให้เอพีพร้อมที่สุด ขยับตัวได้เร็วที่สุด ภายใต้ความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด และ เสาหลักที่ 5 Code of Sustainable Impact – มาตรฐานความยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตให้ผู้คน สังคม และโลก

“ทั้ง 5 เสาหลักทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING – Leading with Empathy, Growing with Discipline’ ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตเชิงปริมาณ แต่เป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างให้สมบูรณ์”

นายรัชต์ชยุตม์ กล่าวสรุปแผนธุรกิจตลอดปี 2569 ว่า ตั้งเป้าพัฒนาโครงการใหม่ จำนวน 42 โครงการ มูลค่าประมาณ 55,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในอุตฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ แห่งปี ตั้งเป้ายอดขายที่ 49,000 ล้านบาท และเป้ารายได้รวม 100% JV ที่ 49,000 ล้านบาท งบประมาณในการซื้อที่ดินมูลค่า 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%

ด้านสินค้ารอรับรู้รายได้ ปีนี้กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ 5 โครงการ ได้แก่ ASPIRE อิสรภาพ สเตชั่น GOOD DAY สุขุมวิท 93 RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค LIFE สาทร-นราธิวาส 22 และ LIFE เจริญนคร-สาทร


สำหรับผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (2568) เอพี ไทยแลนด์ มียอดขายสุทธิสูงสุดในอุตฯพัฒนาอสังหาฯถึง 46,865 ล้านบาท มีรายได้รวมจากสินค้ากลุ่มแนวราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และธุรกิจอื่นๆ ได้สูงถึง 45,994 ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ 4,316 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.64 เท่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนในระดับที่ไม่เกิน 1 เท่า

ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินค้ารอรับรู้รายได้มูลค่า 35,936 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าแนวราบมูลค่า 15,862 ล้านบาท และสินค้าคอนโด มูลค่า 20,074 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2572.
