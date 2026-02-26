ซิตี้รุกตลาดคริปโต ปูทางนักลงทุนสถาบัน เปิดบริการรับฝากบิทคอยน์ภายในปี 69

คลื่นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นในโลกการเงินดั้งเดิม เมื่อสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง ซิตี้ กำลังซุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2569 ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนนัยสำคัญว่ากลุ่มทุนวอลล์สตรีทกำลังเร่งขยายอิทธิพลเข้าสู่สมรภูมิคริปโตอย่างเต็มตัว โดยตั้งเป้าที่จะบูรณาการบิทคอยน์ ให้หลอมรวมเข้ากับระบบการเงินกระแสหลักอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อปลดล็อกอุปสรรคและปูทางให้นักลงทุนสถาบันหน้าใหม่กล้ากระโดดเข้ามาคว้าโอกาสในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ
ซิตี้ กำลังเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเป้าไปที่การบูรณาการบิทคอยน์ เข้าสู่ระบบการเงินแบบดั้งเดิม ตามการเปิดเผยของ นิชา สุเรนดรัน ผู้บริหารหัวหอกด้านการพัฒนาบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคาร
ในระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่เวที สตราทิจี เวิลด์ ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้โดยบริษัทบริหารคลังบิทคอยน์อย่าง สตราทิจี ทางด้าน นิชา สุเรนดรัน ได้ตอกย้ำว่า นวัตกรรมริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ซิตี้ ที่จะผลักดันให้ บิทคอยน์ กลายเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ผ่านบริการรับฝากสินทรัพย์ การบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส และการหลอมรวมเข้ากับระบบสถาปัตยกรรมทางการเงินที่มีอยู่เดิม
ภายในช่วงปลายปี 2569 นี้ ซิตี้ จะทำการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อ บิทคอยน์ เข้ากับโลกการเงินกระแสหลัก เธอกล่าวเสริมว่า เราจะเริ่มต้นด้วยรากฐานที่สำคัญที่สุด นั่นคือขีดความสามารถในการรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ ระบบการจัดการกุญแจเข้ารหัสมาตรฐานระดับสถาบัน และโครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินดิจิทัล
ที่ผ่านมา ซิตี้ ได้เดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานจากเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกกว่า 220 แห่ง ให้สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้สำเร็จ โดยเป็นการขยับขยายจากเครือข่ายบล็อกเชนแบบปิดไปสู่เครือข่ายแบบเปิด เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของกลุ่มลูกค้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้าน บิสวารุป แชตเตอร์จี หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและนวัตกรรมระดับโลกในกลุ่มธุรกิจบริการของ ซิตี้ เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ซีเอ็นบีซี เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ว่า ยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีทรายนี้ได้ซุ่มเงียบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว
ภายใต้โมเดลธุรกิจที่ถูกนำเสนอ ซิตี้ จะทำหน้าที่ถือครองสินทรัพย์คริปโตดั้งเดิมของลูกค้า โดยอาศัยความได้เปรียบจากโครงสร้างการกำกับดูแลที่รัดกุมและประวัติศาสตร์อันยาวนานในการให้บริการรับฝากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม
ทั้งนี้ ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อดึงศักยภาพทั้งจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองและจากการจับมือกับพันธมิตรเพื่อส่งมอบบริการนี้
ในส่วนบริการรับฝากสินทรัพย์รูปแบบใหม่นี้ จะถูกผนวกเข้ากับระบบควบคุมความเสี่ยงและกรอบการรายงานข้อมูลในมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ควบคุมหลักทรัพย์ทั่วไปที่ธนาคารถือครองให้แก่ลูกค้า โดยสถานะการถือครองบิทคอยน์ จะถูกส่งเข้าสู่ระบบกระบวนการทางภาษีและช่องทางการรายงานผลที่มีอยู่เดิมโดยอัตโนมัติ ซึ่ง นิชา สุเรนดรัน ชี้ให้เห็นว่า กลไกนี้จะช่วยให้สถาบันต่างๆ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลตีคู่ไปกับหุ้นและพันธบัตร ภายใต้โครงสร้างบัญชีแบบรวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เธอเน้นย้ำถึงแก่นสำคัญว่า บริการนี้จะเข้ามาช่วยลดความฝืดเคืองและอุปสรรคในการดำเนินงานสำหรับนักลงทุนสถาบัน ยกระดับเกราะป้องกันทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการแยกส่วนบัญชีรับฝากสินทรัพย์อย่างชัดเจน และจะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่การใช้งานสินทรัพย์คริปโตในวงกว้าง ควบคู่ไปกับสินทรัพย์ดั้งเดิม
"คลื่นลูกใหม่แห่งการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัล จะไม่ได้มาจากกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว แต่กระแสคลื่นลูกใหญ่นี้จะหลั่งไหลมาจากสถาบันการเงินกระแสหลัก ที่ลึก ๆ แล้วมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกระโดดเข้าสู่สินทรัพย์ประเภทนี้ แต่กลับถูกฉุดรั้งไว้ด้วยความแปลกใหม่และความไม่คุ้นชินของระบบ" เธอกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อทลายกำแพงดังกล่าว ซิตี้ จะจัดการกำหนดเส้นทางการทำธุรกรรมบิทคอยน์ ผ่านช่องทางการส่งคำสั่งที่มีอยู่เดิมของธนาคาร ซึ่งรวมถึงระบบข้อความ สวิฟต์ และการเชื่อมต่อผ่านระบบ เอพีไอ โดยกลไกหลังบ้านจะทำหน้าที่ขจัดความซับซ้อนทางเทคนิคที่ยุ่งยากออกไปให้พ้นสายตาผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์การทำธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ หรือการบริหารจัดการที่อยู่ของกระเป๋าเงินดิจิทัล
นอกเหนือจากบริการรับฝากสินทรัพย์แล้ว ซิตี้ ยังกำลังสยายปีกศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ สเตเบิลคอยน์ และโทเคนเงินฝากที่ทำงานบนบล็อกเชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในการพลิกโฉมระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน และการขับเคลื่อนเม็ดเงินให้ลื่นไหลได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
ในช่วงท้าย นิชา สุเรนดรัน ได้ฉายภาพให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของการวางหลักประกันข้ามประเภทสินทรัพย์ ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งนวัตกรรมนี้จะปลดล็อกให้ลูกค้าสามารถนำ บิทคอยน์ มาวางเป็นหลักประกันได้ ภายในบัญชีรับฝากสินทรัพย์หลักบัญชีเดียวกันกับที่ใช้ถือครองพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่ถูกแปลงเป็นโทเคนบนเครือข่าย อีเธอเรียม ซึ่งถือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโลกการเงินยุคใหม่