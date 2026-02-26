กสิกรไทยประกาศจ่ายปันผลปี68รวม 14บาทต่อหุ้น-เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท นอกจากนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อยกระดับผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีความแข็งแกร่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในครั้งนี้เป็นการจ่ายครั้งเดียวเฉพาะคราว (One-time)ไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายในปีต่อๆไป
ดังนั้น ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่อัตราหุ้นละ 14.00 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
พร้อมกันนั้น ประกาศจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เสนอโดยบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งได้ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแล้ว
ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารของบุคคลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการปัจจุบัน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมาย ที่แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ให้ความสำคัญต่อการแยกบทบาทด้านการให้คำปรึกษาออกจากบทบาทของกรรมการอย่างชัดเจน
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ ที่แสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่งกรรมการไว้ล่วงหน้าและจะมีผลปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยจะดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการ KResearch
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของธนาคารจะทำให้สัดส่วนกรรมการอิสระของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของทางการที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของธนาคาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการแยกบทบาทระหว่างการกำกับดูแลของคณะกรรมการ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามกระบวนการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา
“คณะกรรมการธนาคารขอแสดงความขอบคุณในความทุ่มเทของ นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล และนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ที่มีต่อธนาคาร สำหรับการมีส่วนร่วมอันสำคัญตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยทั้งสองท่านมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร เสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร”