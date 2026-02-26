ฮ่องกงเปิดตัวแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลปี 69 ตั้งเป้าศูนย์กลางการเงินแห่งเอเชีย

สมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งเอเชียส่อเค้าระอุ เมื่อฮ่องกงเดินหมากสำคัญด้วยการประกาศเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 หวังพลิกโฉมตลาดตราสารหนี้สู่ยุคบล็อกเชน แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงรองรับการออกและชำระราคาพันธบัตรในรูปแบบโทเคน แต่ยังมุ่งเป้าเชื่อมโยงกับศูนย์กลางในระดับภูมิภาค ถือเป็นการยกระดับจากโครงการนำร่องสู่การวางโครงสร้างพื้นฐานถาวร เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องและทลายกำแพงการทำงานแบบแยกส่วน นับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของฮ่องกงในการก้าวขึ้นเป็นประตูเชื่อมโยงเม็ดเงินคริปโตและสถาบันการเงินแห่งเอเชียอย่างแท้จริง
พอล ชาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฮ่องกง ได้กล่าวยืนยันอย่างเป็นทางการระหว่างการแถลงงบประมาณประจำปี 2569 ถึง 2570 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า บริษัท ซีเอ็มยู ออมนิเคลียร์ โฮลดิงส์ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางฮ่องกง หรือ เอชเคเอ็มเอ จะเป็นแกนนำหลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับศูนย์กลางโทเคนในระดับภูมิภาค
การเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ของฮ่องกง ที่ขยับจากการทดลองในโครงการแซนด์บ็อกซ์อย่าง โปรเจกต์ อองซอมเบิล ซึ่งเคยมุ่งช่วยเหลือยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์อย่าง แฟรงคลิน เทมเพิลตัน ในการออกสินทรัพย์รูปแบบโทเคน สู่การเปิดใช้งานระบบจริงบนโครงสร้างสถาปัตยกรรมตลาดแบบถาวร โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรวบรวมและดึงดูดสภาพคล่องทั่วทั้งตลาดเอเชียให้มารวมศูนย์อยู่ที่เดียว การเดินเกมรุกเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอก ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อป้องกันการเกิดภาวะเกาะดิจิทัลที่โดดเดี่ยว ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอนความพยายามในการนำระบบโทเคนมาใช้ในช่วงแรก
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ฮ่องกงประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2568 ผ่านตลาดรอง ซึ่งทำให้หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มหันมาโฟกัสที่การแก้ปัญหาความล่าช้าและอุปสรรคในขั้นตอนหลังการซื้อขายได้อย่างตรงจุด
อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์นี้ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เพียงแค่หนี้สาธารณะของรัฐบาลเท่านั้น แต่โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการขยายตัวที่เหนือกว่าการออกพันธบัตรรัฐบาล ในทำนองเดียวกับที่แพลตฟอร์มรายย่อยอย่าง บิตแพนดา ได้ขยายการเข้าถึงโลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปแบบโทเคน ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งใหม่ของฮ่องกงก็ตั้งเป้าที่จะกวาดต้อนความต้องการของนักลงทุนสถาบันในการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง หรือ อาร์ดับเบิลยูเอ เข้ามาไว้ในพอร์ต
การวางระบบชำระราคาไว้ภายใต้ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้กลาง หรือ ซีเอ็มยู ถือเป็นหมากเด็ดที่ช่วยสร้างความแน่นอนและหลักประกันทางกฎหมายที่สถาบันการเงินระดับโลกต้องการ ระบบปฏิบัติการนี้จะรองรับการชำระราคาสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการยกระดับก้าวข้ามความสำเร็จจากการออกพันธบัตรโทเคนชุดที่สามมูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์เมื่อไตรมาสที่แล้ว ที่สำคัญ รัฐบาลฮ่องกงยังได้ให้คำมั่นที่จะเดินหน้าออกพันธบัตรโทเคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหัวหอกในการปั๊มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างพื้นฐานระดับบิ๊กโปรเจกต์นี้ สอดรับอย่างลงตัวกับความต้องการที่พุ่งทะยานของนักลงทุนสถาบัน ที่กำลังแสวงหาผลตอบแทนบนเครือข่ายบล็อกเชนและประสิทธิภาพขั้นสุดในการชำระราคา นักวิเคราะห์จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เพิ่งชี้ให้เห็นว่า สเตเบิลคอยน์กำลังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ในรูปแบบโทเคนซึ่งมีมูลค่าสูงถึงระดับล้านล้านดอลลาร์ การเชื่อมโยงฮับระดับภูมิภาคในครั้งนี้ จึงเป็นความพยายามของฮ่องกงที่จะดึงดูดกระแสเม็ดเงินมหาศาลในลักษณะเดียวกันให้ไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ของเอเชีย
แม้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งที่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ แต่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงกลับซ่อนอยู่ในศักยภาพการสร้างรายได้ของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลจาก บลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ คาดการณ์ว่า รายได้จากสเตเบิลคอยน์ในระดับสถาบันมีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อระบบชั้นการชำระราคาเหล่านี้พัฒนาจนสุกงอม
นอกจากนี้ พอล ชาน ยังได้เน้นย้ำในสุนทรพจน์ว่า การออกใบอนุญาตสำหรับสเตเบิลคอยน์ที่อ้างอิงกับสกุลเงินกระแสหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในขั้นตอนการชำระราคาของการทำธุรกรรมเหล่านี้ จะเริ่มทยอยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งเป็นการยืนยันรายงานก่อนหน้านี้ของ เอ็ดดี เยว่ ผู้ว่าการธนาคารกลางฮ่องกง ที่เคยระบุในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในระยะแรกการออกใบอนุญาตจะถูกจำกัดวงอย่างเข้มงวด โดยเน้นไปที่ผู้ออกเหรียญที่มีสินทรัพย์หนุนหลังอย่างแข็งแกร่งและมีระบบป้องกันการฟอกเงินที่รัดกุมเท่านั้น
เอ็ดดี เยว่ ยืนยันว่า กระบวนการพิจารณาจะให้ความสำคัญสูงสุดกับกรณีการใช้งานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง มากกว่าการนำไปใช้เพื่อการเก็งกำไร และคาดว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตเพียงจำนวนน้อยมากในเดือนมีนาคมนี้
ถึงกระนั้น ความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ยังคงเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ แม้ว่า เอชเคเอ็มเอ จะวางแผนเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับภูมิภาค แต่มาตรฐานการกำกับดูแลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสิงคโปร์และญี่ปุ่นยังคงสร้างแรงเสียดทานที่ไม่อาจมองข้าม หากปราศจากมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว สภาพคล่องก็จะยังคงถูกกักขังอยู่แต่ในประเทศ บั่นทอนประโยชน์ที่แท้จริงของการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน
ขณะที่บรรดาผู้สังเกตการณ์ในตลาดยังคงจับตาดูการบังคับใช้กรอบการรายงานสินทรัพย์คริปโตของ โออีซีดี อย่างใกล้ชิด ซึ่งฮ่องกงกำลังเดินหน้าผลักดันควบคู่ไปกับการสร้างแพลตฟอร์ม มาตรการความโปร่งใสทางภาษีเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขไฟต์บังคับสำหรับเม็ดเงินทุนระดับสถาบันที่ต้องการความถูกต้องตามกฎหมายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตามหากแพลตฟอร์ม ซีเอ็มยู ออมนิเคลียร์ สามารถบูรณาการเข้ากับระบบการชำระราคาของจีนแผ่นดินใหญ่และ โปรเจกต์ การ์เดียน ของสิงคโปร์ได้อย่างไร้รอยต่อ ฮ่องกงก็จะสามารถสถาปนาตนเองเป็นประตูเชื่อมโยงระบบการเงินคริปโตแห่งเอเชียได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ในทางกลับกัน หากระบบนี้ต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยว ปริมาณการซื้อขายก็อาจจะเผชิญความยากลำบากในการก้าวให้ทันความสำเร็จระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในยุคโครงการนำร่อง สายตาทุกคู่ในตลาดจึงจับจ้องไปที่การออกผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบครั้งแรกบนแพลตฟอร์มใหม่นี้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เพื่อเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จที่แท้จริง