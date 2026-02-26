ดัชนีเชื่อมั่นอนาคต ศก.ภูมิภาค ก.พ.ขยับขึ้นรับ นทท.เพิ่มขึ้น เกาะติดนโยบายรัฐบาลใหม่

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ควรติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยและโลก โดยเฉพาะในภาคการค้า อัตราแลกเปลี่ยน ทิศทางนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป
- ภาคตะวันออก
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 76.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในภาคบริการและภาคเกษตร จากการเข้าสู่ฤดูผลไม้หลัก อุปสงค์สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีต่อเนื่อง สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องที่ระดับ 80.6
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 73.5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคบริการ และการลงทุน ตามกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเทศกาลสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการจ้างงาน ขณะเดียวกัน แนวโน้มการลงทุนในระยะต่อไป มีทิศทางขยายตัวจากมาตรการภาครัฐ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ภาคเหนือ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 71.9 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยภาคอุตสาหกรรมได้รับแรงสนับสนุนจากการอยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสำคัญ ทำให้มีวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเตรียมขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดลำพูน ขณะเดียวกันภาคบริการมีปัจจัยบวกจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
- ภาคใต้
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 70.7 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานเทศกาลสำคัญ ที่ช่วยหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีปัจจัยหนุนจากคำสั่งซื้อ และการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามประเด็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาท และความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม
- ภาคกลาง
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 69.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการ ภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง และนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบางส่วน ยังมีความกังวลต่อความผันผวนของอุปสงค์ในตลาด ต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนในระยะ 6 เดือนข้างหน้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการเดิมเป็นหลัก มากกว่าการขยายการลงทุนใหม่
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 67.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มความเชื่อมั่นในภาคบริการ และการจ้างงานที่ดีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วน ยังมีความกังวลต่อราคาต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง และยังรอติดตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด
- ภาคตะวันตก
ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 66.3 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ปรับตัวได้ดี โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริการและการลงทุน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนยังรอติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด
พร้อมประเมินว่าความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง ความผันผวนของสภาพอากาศ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองความเชื่อมั่นในระยะถัดไป