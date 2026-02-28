"เอเซลเลอร์"อสังหาฯภูเก็ตปักหมุดซอยตาเอียดผุดมิกซ์ยูส2,700ล.เจาะนักลงทุน-ท่องเที่ยวสุขภาพ

“เอเซลเลอร์ พร็อพเพอร์ตี้” อสังหาฯภูเก็ต ยึดหัวหาดซอยตาเอียด เปิดตัวโครงการมิกซ์ยูส “Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad” มูลค่า 2,700 ล้านบาท ดึงแบรนด์โรงแรมระดับโลกบริหารภายใต้ TRYP by Wyndham ครั้งแรกในไทย รองรับดีมานด์นักเดินทางสายสุขภาพ–นักลงทุนระยะยาว ชูจุดขาย “Fitness Street” ห้องชุดบนทำเลที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในฐานะศูนย์รวมค่ายมวยไทย ฟิตเนส และสถานฝึกซ้อมสมรรถภาพที่ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวสายสุขภาพจากทั่วโลก ตั้งเป้าขายปีนี้60-70%ของเฟสที่เปิดขาย
นายพนมพร รัตนก้านตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเซลเลอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการ Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท โครงการมิกซ์ยูส คอนโดมิเนียมผสานโรงแรมระดับ 4 ดาว บนทำเล ซอยตาเอียด โดยล่าสุดได้เซ็น MOU ข้อตกลงความร่วมมือกับ Wyndham Hotels & Resorts ให้บริหารโรงแรมในโครงการภายใต้แบรนด์ TRYP by Wyndham หนึ่งในแบรนด์โรงแรมระดับโลกของ Wyndham Hotels & Resorts ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก โดยในโครงการนี้ถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์ TRYP ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยโครงการ Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “Active Wellness Residence” เพื่อรองรับความต้องการนักเดินทาง นักท่องเที่ยวสายสุขภาพ นักกีฬา และผู้ต้องการพักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาว รวมถึงตอบโจทย์การลงทุนในทำเลที่มีดีมานด์เข้าพักตลอดปี
สำหรับโครงการ Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad มีจุดเด่นที่ ที่ตั้งโครงการที่อยู่ในซอยตาเอียด ซึ่งมีพื้นที่พัฒนาโครงการ 6 ไร่ 3 งาน 9.4 ตารางวา ในจังหวัดภูเก็ต โดยซอยตาเอียดเป็นทำเลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็น “World Class Fitness Destination” จากการรวมตัวของฟิตเนส มวยไทยแคมป์ และศูนย์ฝึกสมรรถภาพจำนวนมาก โดยในซอยตาเอียกมีฟิตเนสขนาดใหญ่กว่า 11 แห่ง และยิมขนาดเล็กจำนวนมาก จึงดึงดูดนักกีฬาและผู้รักสุขภาพจากยุโรป อเมริกา รัสเซีย ยูเครน และเอเชีย ให้เดินทางมาฝึกซ้อมและพักอาศัยระยะยาว ส่งผลให้พื้นที่มีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้นานาชาติด้านสุขภาพที่โดดเด่น ทำให้มีดีมานด์ที่พักอาศัยสูงตลอดปี
“จากการสำรวจตลาดพบว่า ในพื้นที่ซอยตาเอียดมีที่พักรวมประมาณ 3,000 ยูนิต และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 75–80% ตลอดปี โดยแทบไม่มีฤดูกาลท่องเที่ยวต่ำเหมือนพื้นที่อื่นของภูเก็ต และบางช่วงมีอัตราเข้าพักเต็ม 100% โดยราคาห้องพักในซใอยตาเอียดมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อคืน และสามารถปรับขึ้นถึง 4,000–5,000 บาทในช่วงดีมานด์สูง สะท้อนถึงความต้องการที่พักคุณภาพสูงที่ยังมีจำกัด ขณะที่จำนวนผู้ใช้พื้นที่ต่อปีมากกว่า 100,000 คน”
ทั้งนี้ โครงการ Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad จะพัฒนาในรูปแบบโครงการมิกซ์ยูสรวม 680 ยูนิต ประกอบด้วยอาคารโรงแรมสูง 8 ชั้น จำนวน 197 ห้อง และคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น 3 อาคาร รวม 483 ห้องราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 92,000–100,000 บาทต่อตารางเมตร และอาคารคลับเฮาส์ 3 ชั้น โดยห้องชุดในโครงการแบ่งเป็นห้อง Fully Furnished 2 3 ขนาด ประกอบด้วย ห้อง Studio ขนาด 29 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นประมาณ 2.6 ล้านบาท ห้อง 1 Bedroom ขนาด 34.5 ตร.ม. 3.1 ล้านบาท และ ห้อง 2 Bedroom ขนาด 50 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นประมาณ 4.6 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภายในโครงการยังมีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ Active Wellness โดยโครงการได้มีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและสมรรถภาพ ได้แก่ สระว่ายน้ำ 3 สระ รวม Half-Olympic Pool ,Slope Jogging Track ,คลับเฮาส์พร้อมพื้นที่ออกกำลังกายและโยคะสตูดิโอ สวนส่วนกลางขนาดใหญ่เพื่อกิจกรรมกลางแจ้ง ระบบบริการมาตรฐานโรงแรมสากลและความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และภายในโครงการยังออกแบบให้เห็นวิวภูเขา วิวทะเล และวิวเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทำเลด้วย
ด้านนายปพนพัชร์ โกมลชาญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า จุดขายหลักของโครงการ Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad อยู่ที่ความโดดเด่นของทำเลที่แตกต่างจากที่พักทั่วไป ด้วยทำเลซอยตาเอียด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการยอมรับระดับโลกในฐานะ “Fitness Street” ศูนย์รวมค่ายมวยไทย ฟิตเนส และสถานฝึกซ้อมสมรรถภาพที่ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวสายสุขภาพจากทั่วโลกตลอดทั้งปี โครงการพัฒนาในรูปแบบ Active Wellness Residence แห่งแรกของไทย ผสานการอยู่อาศัยเข้ากับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายและการฟื้นฟูร่างกาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทาง
“สำหรับโครงการ Aceller Hotel & Residence @ Soi Ta Iad จะเปิดพรีเซลห้องชุดเฟสแรก 2 อาคาร ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 นี้ โดยบริษัทตั้งเป้าว่าจะมียอดขายภายในปีนี้ 60-70% ของเฟสแรก โดยมีกำหนดเริ่มก่อสร้างไตรมาส 3 ปี 2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2572 การพัฒนาโครงการนี้ไม่เพียงเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับซอยตาเอียดให้เป็นเดสติเนชันด้าน Active Wellness ระดับโลก และเสริมภาพลักษณ์ภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางไลฟ์สไตล์สุขภาพที่เติบโตต่อเนื่องในตลาดสากล”