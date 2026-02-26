TATG โชว์รายได้ปี 68 ทะลุ 2.6 พันล้านบาท

ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย ” ประกาศผลงานปี 2568 แข็งแกร่ง ทำกำไรสุทธิ 76.21 ล้านบาท เติบโต 8.53% ขณะที่ รายได้ทะลุ 2,600 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความผันผวนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีนี้เร่งขยายกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย EV Hub ของภาครัฐ หนุนโอกาสผู้ผลิตชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ครบวงจรอย่าง TATG เติบโตต่อเนื่อง รองรับดีมานด์ใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) หรือ TATG เปิดเผยผลการดำเนินงานของ TATG ในงวดปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 76.21 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.53% จากปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวม 2,610.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
โดยรายได้หลักของบริษัทฯ เป็นรายได้ที่มาจากสัญญาที่ทำกับลูกค้าปรับลดลงร้อยละ 3.37 โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ลดลงร้อยละ 8.51 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อและปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้า
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการและการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร ที่ปรับตัวลดลงสอดรับกับปริมาณงาน ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กล่าวเสริมว่า ด้วยสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2569 ยังมีทิศทางการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์และมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ซึ่ง TATG ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันยังได้เสริมแกร่งสายงานการผลิตด้วยการศึกษาและพัฒนาในการนำเทคโนโลยี AI Automation เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงความแม่นยำในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การประกอบชิ้นส่วน การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการคลังสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ขณะเดียวกันในปี 2569 ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่มาจากนโยบายภาครัฐ จากที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้คาดการณ์เป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปี 2569 ไว้ที่ประมาณ 1,500,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 อีกทั้งมีการคาดการณ์ปัจจัยหนุน ที่มาจากการผ่อนคลายความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน และแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อรถยนต์ภายในประเทศ รวมถึง โอกาสของการเปลี่ยนรุ่นของรถยนต์แบบ Hybrid (HEV) ส่งผลให้มีความต้องการในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในหลายบริษัทที่ตั้งในประเทศไทยได้มีการเดินสายการผลิตในไทยอย่างเต็มตัว จึงเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ และเพิ่มกำลังการผลิตของ TATG อย่างมีนัยสำคัญในปี 2569 โดย TATG ตั้งเป้าการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ควบคู่กับการพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด 0.07 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันที่จ่ายปันผล ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569