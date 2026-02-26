ธปท.แต่งตั้ง “เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์”นั่งบอร์ดกนง.

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมได้คัดเลือกและมีมติแต่งตั้ง นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แทนนายรพี สุจริตกุล ที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายรพี สุจริตกุล คือ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ มีชื่อเสียงในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย
ประวัติและผลงานสำคัญ
การศึกษาและตำแหน่งบริหาร: ได้รับการยอมรับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง (ภาคเอกชน) ปี 2561 มีบทบาทหลักในการนำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมมือกับพันธมิตร เช่น อาลีบาบา เพื่อพัฒนา e-Commerce และผลักดัน Innovation Driven Entrepreneurship (IDE)
บทบาทระดับประเทศ: เคยดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และกรรมการกำกับนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ: ผู้จัดทำดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นของไทยและดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย