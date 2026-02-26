หุ้นปิดเช้าพุ่ง 13.40 จุด ตอบรับโผ ครม.-กนง.ลดดอกเบี้ยเร็ว เห็นสัญญาณเงินไหลเข้าหุ้นกลาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,529.41 จุด เพิ่มขึ้น 13.40 จุด (+0.88%) มูลค่าซื้อขายราว 44,274 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าปรับตัวขึ้นต่อ โดยทำจุดสูงสุด 1,535.65 จุด และจุดต่ำสุด 1,519.20 จุด
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นตามหุ้น DELTA ยังเป็นปัจจัยหนุนหลัก ขณะเดียวกัน มีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มเดิมที่ก่อนหน้านี้พักตัวทำให้ฟื้นกลับขึ้นมา นอกจากนี้ เม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มขนาดกลางมากขึ้น
ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากประเด็นการเมืองที่มีความชัดเจน ทั้งโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เริ่มออกมา รวมทั้งการที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 396 เขต นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ทำให้ภาพรวมตลาดเป็นบวก
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวออกข้างอิงแดนบวก แนะระมัดระวังหุ้นหลายตัว Valuation เริ่มตึงตัว โดยเฉพาะหุ้นใหญ่อาจลดความร้อนแรงลง และเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นขนาดกลางประคองตลาดได้
ขณะที่พรุ่งนี้ ADVANC ขึ้นเครื่องหมาย XD อาจส่งผลกดดันดัชนี โดยให้กรอบแนวรับ 1,520 จุด และแนวต้าน 1,535 จุด ถัดไป 1,550 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,861.68 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,163.91 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA (XD) มูลค่าการซื้อขาย 2,935.92 ล้านบาท ปิดที่ 274.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,786.72 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,184.42 ล้านบาท ปิดที่ 14.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท