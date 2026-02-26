บล.บียอนด์ ทุ่ม 374 ล้านบาท ฮุบ บล.คิงส์ฟอร์ด จ่อปิดดีลภายใน Q2/69 เสริมแกร่งอาณาจักรโบรกเกอร์

บล.บียอนด์ [BYD] ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บล.คิงส์ฟอร์ด (KFS) จำนวน 850.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ KFS ในราคาหุ้นละ 0.04404 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 37.46 ล้านบาท จาก บมจ.คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ (KFH)
ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ KFS แล้ว บริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ KFS ตามสัดส่วนการถือหุ้น 7,654.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.04404 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 337.10 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KFS ทั้งหมดรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 374.56 ล้านบาทด้วยเงินสด ซึ่งมาจากกระแสเงินสดในธุรกิจของบริษัท คาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ KFS จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2/69
อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายหุ้นที่กำหนดไว้ในอัตราหุ้นละ 0.04404 บาทดังกล่าว ยังไม่ใช่ราคาซื้อขายสุดท้าย โดยจะต้องมีการปรับ (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงการปรับปรุงจากข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ KFS และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีผลสมบูรณ์ของธุรกรรม (Closing Date)
นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KFS ยังมีเงื่อนไขสำคัญที่ KFS ต้องตั้งสำรองรายการต่าง ๆ แล้วเสร็จ และงบการเงินของ KFS ไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion) เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ KFS ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการเป้าหมายเป็นผลสำเร็จ และ/หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง