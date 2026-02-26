SKR รายได้กำไรทะลุเป้า ควักปันผลทันที 25 สต.พร้อมซื้อหุ้นคืน

ศิครินทร์ กำไรสุทธิพุ่งทะยาน 747.03% แตะ 150.18 ล้านบาท รายได้รวม 1,451.13 ล้านบาท โต 3.76% หนุนภาพรวมทั้งปี 2568 กำไรสุทธิโต 13.29% แตะ 751.78 ล้านบาท กวาดรายได้รวม 6,087.97 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.25 บาท/หุ้น พร้อมควัก 1,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 ปี 2568 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 150.18 ล้านบาท เติบโต 747.03% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้จากการดำเนินงาน 1,451.13 ล้านบาท เติบโต 3.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นสำคัญที่ 4.04% แตะ 1,434.02 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรายได้จากงานให้บริการประกันสังคมเติบโตขึ้น 33.40% แตะ 506.87 ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ปี 2568 เพิ่มเป็น 12,000 บาท/AdjRW เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราค่าบริการสำหรับงวด Statement 6707-6802 คงเหลือที่อัตรา 8,000 บาท/AdjRW
นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) ปรับลดลง 8.08% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มาอยู่ที่ 1,255.29 ล้านบาท แม้บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ (One Time) ราว 7.31 ล้านบาท จากผลกระทบเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น โดยต้นทุนการรักษาพยาบาลที่ลดลง 7.78% อยู่ที่ 1,028.49 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับลดลง 12.70% อยู่ที่ 213.31 ล้านบาท
นายสุริยันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 751.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.29% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานเติบโตใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 6,087.97 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับลดลง 2.21% อยู่ที่ 5,108.27 ล้านบาท จากต้นทุนการรักษาพยาบาลที่ปรับลดลง 1.65% อยู่ที่ 4,200.68 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการขายและบริหารปรับลดลง 5.84% อยู่ที่ 874.87 ล้านบาท เป็นสำคัญ
ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.11% จากระดับ 29.09% ในปี 2567 และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 12.35% จากระดับ 10.89% อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.21 เท่า ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
การเติบโตของ SKR สะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถในการเติบโตด้านรายได้และการบริหารจัดการต้นทุนไปควบคู่กัน สำหรับแนวโน้มปี 2569 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เป็นหลัก เช่น การก้าวสู่การผู้นำเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) ของบริษัท เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการเครือโรงพยาบาลศิครินทร์ให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ ”
ทั้งนี้ ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท เพื่อการบริหารทางการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท พร้อมมีมติจัดสรรกำไร 508.71 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดประกาศวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 เมษายน 2569, กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ซึ่งจะนำเสนอขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2569