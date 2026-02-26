WICE โชว์ผลงานปี 68 ฟันรายได้กว่า 4.6 พันล.

ไวส์ โลจิสติกส์ โชว์ฟอร์มแกร่งปี 2568 รายได้แตะ 4,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% กำไรสุทธิ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากดีมานด์ขนส่งทางอากาศ ขนส่งข้ามแดน และ ซัพพลายเชนโซลูชันโตต่อเนื่อง เดินหน้ากลยุทธ์ยกระดับการให้บริการขนส่งครบวงจร ผนึกเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจครอบคลุมเส้นทางขนส่งทั่วภูมิภาค รับปัจจัยเศรษฐกิจฟื้นจากภาคอุตสาหกรรมขยายตัว มั่นใจรายได้ตามเป้าหมาย 15% ด้านบอร์ดเคาะอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาท Record Date วันที่ 12 มีนาคม 2569 และ กำหนดจ่าย วันที่ 13 พฤษภาคม 2569
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการบริการ 4,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้จากการบริการ 4,099 ล้านบาท จำนวน 557 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.6% และ มีกำไรสุทธิ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 98 ล้านบาท จำนวน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25% สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว
ขณะที่ ผลประกอบการช่วงไตรมาส 4/2568 บริษัทมีรายได้จากการบริการ 1,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีก่อนที่มีรายได้จากการบริการ 931 ล้านบาท จำนวน 229 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.6% และมีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 147%
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญของการเติบโตในปีนี้ มาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) และ การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ควบคู่กับการขยายบริการคลังสินค้า และ โซลูชันด้านซัพพลายเชนครบวงจร ส่งผลให้ปริมาณงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของภาคการผลิต การลงทุน และ การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันให้ความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก เพื่อมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะอุตสาหกรรม พร้อมขยายและเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การย้ายและขยายฐานการผลิตเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ จะเป็นโอกาสสำคัญในระยะยาว จากปัจจัยบวกดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรอบด้าน เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 15% และสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต
“บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการกลยุทธ์ด้าน ESG ร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมในระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง” นายชูเดช กล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเงินสด อัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 89.74 ล้านบาท (หักหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 90.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569