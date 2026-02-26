JR กวาดรายได้เฉียด2 พันล.- ปันผล 0.055 บ.

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ ประกาศงบปี 68 กวาดรายได้กว่า 1,943.41 ล้านบาท กำไรสุทธิ 99.49 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มีนาคม 2569 รับทรัพย์ 30 เมษายน 2569 ฟากผู้บริหาร "สุรเดช อุทัยรัตน์"เผยปี 69 ตั้งเป้ารายได้โต 10-15 % เดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เติม Backlog พร้อมขยายธุรกิจเทรดดิ้ง กลุ่ม Oil & Gas จับมือพันธมิตรพลังงานจากจีน รุกงาน Green Energy หนุนผลงานเติบโตยั่งยืน
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2568 มีรายได้รวม 1,943.41 ล้านบาท กำไรสุทธิ 99.49 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยส่งมอบงานตามแผน ภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการรับงานโครงการประเภท Quick Win ซึ่งช่วยเร่งการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 6,266 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปี ผลักดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569
"แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รองรับการเติบโตในอนาคต และตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% เทียบปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ"
นอกจากนี้ JR ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งเป็นโครงการประเภท Quick Win ที่สามารถรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันผลงานในปี 2569 ให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ล่าสุด บริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจาจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทพลังงานจากประเทศจีน เพื่อนำเข้าอุปกรณ์และสินค้ามาจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ Oil & Gas รายใหญ่ของประเทศ
"หนึ่งในกลยุทธ์หลักในปีนี้คือการขยายงานในธุรกิจ Oil & Gas ซึ่งเป็นตลาดที่ JR มีความเชี่ยวชาญสูงและมีจำนวนคู่แข่งจำกัด ควบคู่กับการรุกงานด้าน Green Energy เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว"นายสุรเดช กล่าวในที่สุด
ทั้งนี้ JR ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้าน ระบบไฟฟ้าและ ICT เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว