Jubileeปิดงบปี68กำไรพุ่งในรอบ 8 ไตรมาส

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ แจ้งผลงานไตรมาส 4 ปี 68 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง อวดรายได้รวม 371 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อนหน้าถึง153% สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ จากการเดินหน้ากลยุทธ์ Experience-Driven Marketing เชิงรุก ควบคู่การบริหารพอร์ตสินค้าอย่างมีวินัย ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ได้แข็งแกร่งเหนือเป้าหมาย และต่อยอดโมเมนตัมการเติบโตเข้าสู่ต้นปี 69
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือJUBILE กล่าวว่า ภาพรวมตลาดเครื่องประดับเพชรในช่วง High Season ปลายปี 2568ยังมีสัญญาณเชิงบวก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Luxury และ Affluent ที่ยังคงมีกำลังซื้อแข็งแรง แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังมีแรงกดดัน ขณะที่กลุ่ม Mainstream มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้
“ไตรมาส 4 ปี 2568 Jubilee สามารถเร่งสร้างโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างชัดเจน จากการยกระดับ Retail Experience และ Strategic Collaboration ภายใต้แนวคิด ‘Experience-Driven Luxury Model’’ ควบคู่การบริหารสินค้าอย่างมีวินัย ทำให้ทั้งรายได้และความสามารถในการทำกำไรปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ” นางสาวอัญรัตน์ กล่าว
ตลอดปี 2568 Jubilee Diamond เติบโตทั้งในมิติรายได้และกำไร โดยได้รับแรงหนุนจากการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ และแคมเปญกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมาย จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่มีอัตรากำไรเหมาะสม
ในด้านช่องทางจำหน่าย รายได้หลักยังมาจากสาขาหน้าร้าน ขณะที่ช่องทางออนไลน์และ Marketplace เติบโตต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการขยายฐานลูกค้าใหม่ สะท้อนความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Omni-channel
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญในไตรมาสนี้มาจากการฉลองครบรอบ 96 ปี ผ่านอีเวนต์ใหญ่ “A World Class Treasure” ซึ่งช่วยสร้าง Brand Momentum และกระตุ้นยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกันนี้บริษัทยังเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรม อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช ศิริราชมูลนิธิ และพันธมิตรบัตรเครดิต เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าศักยภาพสูง
ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ CRM “Sparkling Club” ยังคงเป็นกลไกหลักในการขยายฐานสมาชิกใหม่และกระตุ้นการซื้อซ้ำของลูกค้าเดิม ควบคู่การปรับโฉมสาขาเพื่อยกระดับ Retail Experience และเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอสินค้า
บริษัทประเมินว่า ความผันผวนของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนหันมาพิจารณาเพชรแท้คุณภาพสูงในฐานะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระยะยาว ขณะที่กลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงยังคงมีความต้องการสินค้า Premium ต่อเนื่อง แม้ภาวะเศรษฐกิจและดอกเบี้ยยังมีแรงกดดัน
สำหรับปี 2569 Jubilee Diamond ตั้งเป้าเดินหน้าการเติบโตต่อเนื่อง ผ่านการเปิดตัวแคมเปญสำคัญในช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษ ควบคู่การรุกตลาด Young Luxury Segment ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย การสื่อสารเชิงอารมณ์ และการจัดอีเวนต์ในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ โดยบริษัทจะยังคงยกระดับ Retail Experience และขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้าง Luxury Experience Economy อย่างต่อเนื่อง และผลักดันการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว” นางสาวอัญรัตน์กล่าว