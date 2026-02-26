"แสนสิริ" กางโรดแมปกองทุนพันล้าน เฟ้นลงทุน 5 ธุรกิจReal Sector ดันSMEโต

แสนสิริ เปิดธุรกิจน่านน้ำใหม่ที่มากกว่าคำว่า การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พร้อมแล้ว เปิดตัว “ SANSIRI GROWTH INCUBATOR ” หน่วยธุรกิจใหม่เชิงกลยุทธ์ พร้อมเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ชูกลยุทธ์ Invest, Scale, Grow ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 5-10 เท่า ภายใน 3-5 ปี วางเป้าปีนี้ เฟ้นหา 5 บริษัท พร้อมปักหมุดผลักดันผู้ประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตั้งเป้าสูงสุด เตรียมพร้อมโกอินเตอร์ขยายฐานสู่ต่างประเทศ
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงทุนของแสนสิริ ที่จะเป็น New S-Curve ของบริษัทฯภายใต้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าที่อยู่กับเรามีกว่า 2 แสนราย และเหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการแสนสิริ คือ เรื่อง คุณภาพการใช้ชีวิต และวันนี้ เรามองว่า บ้าน เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต และก้าวข้าวเรื่องของอสังหาฯแต่มามุ่งเรื่อง Quality of Life
นายณภัทร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ International Operations บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริวางโรดแมป 3 ปี (2569-2571) ในการใช้ SANSIRI GROWTH INCUBATOR เพื่อลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Real Sector เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร ประกอบด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (F&B), ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle), โรงแรม (Hospitality), สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และการศึกษา (Education) โดยการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง Integrated Living Environment หรือสภาพแวดล้อมแห่งการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัย ทำงาน พักผ่อน และดูแลสุขภาพ ได้ในที่เดียว
“เรามุ่งมั่นใจการเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาโครงการ' (Project) ไปสู่การพัฒนา 'ชุมชน' (Community) แทนที่จะสร้างเพียงที่พักอาศัยแบบแยกส่วน เราต้องการสร้าง Ecosystem ที่มีการคัดสรรบริการระดับพรีเมียมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจ และสร้างความแตกต่างให้กับโครงการของแสนสิริ ซึ่งในระยะยาว จะยกระดับมูลค่าที่ยั่งยืน และมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น" นายณภัทร กล่าว
แสนสิริยึดถือปรัชญา "Constructing Life, Not Just Building" โดยมองเห็นว่า SME ไทยในกลุ่ม Real Sector คือ "Hidden Gem" ที่มีศักยภาพสูงและมีอัตลักษณ์ชัดเจน แต่อาจติดกับดักด้านการขยายสเกลและเงินทุน ดังนั้น Sansiri Growth Incubator หน่วยธุรกิจใหม่เชิงกลยุทธ์ เปรียบเสมือนเครื่องยนต์เร่งสปีดที่จะเข้าไปเอ็มพาวเวอร์ ให้แบรนด์ท้องถิ่นกลายเป็น Global Brand ผ่านการช่วยเหลือทางธุรกิจ การช่วยเหลือเชิงกลยุทธ์ การขยายตลาดผ่านฐานลูกค้าคุณภาพสูงของแสนสิริ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียน
ด้านนายศุภกร คงสมจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่าย Special Projects & Investment บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมถึงโมเดลความสำเร็จว่า แสนสิริตั้งเป้าคัดเลือกธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ (Unique Brand) ซึ่งแสนสิริจะเข้าทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดผ่านกลยุทธ์ ISG Framework (Invest, Scale, Grow) ประกอบไปด้วย
1.Invest – ลงทุนอย่างมีวิสัยทัศน์: เฟ้นหาธุรกิจที่มี Chemistry และ DNA เดียวกัน โดยมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจระยะ Grow Stage ที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่น และมีเป้าหมายการขยายตัวชัดเจน ซึ่งแสนสิริจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 20% เพื่อให้ผู้ก่อตั้งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
2.Scale – ขยายด้วยพลัง 4 เสาหลัก พร้อมสนับสนุนผ่าน 4 เสาหลัก ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงการใช้ระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อ และกฎหมาย
3.Grow – เติบโตสู่ความยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ "การเจริญเติบโตระยะยาว ซึ่งอาจเป็นการร่วมทุนต่อเนื่อง การถอนการลงทุน ที่ชัดเจนภายใน 5-7 ปี ไม่ว่าจะเป็นการขายกิจการ, การควบรวมกิจการ หรือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“แสนสิริจึงไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อสนับสนุนเงินทุน แต่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ การสนับสนุนเชิงธุรกิจ การบริหารงาน การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ และการเปิดตลาดผ่าน Ecosystem ของเรา เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สถาบันการเงินยอมรับ SME ไทย ผ่าน SANSIRI GROWTH INCUBATOR เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ที่จะทยอยลงทุน 3 ปี โดยในปี 2569 นี้ แสนสิริพร้อมเดินหน้าปิดดีลและเริ่มปั้นธุรกิจเข้าพอร์ตโฟลิโออย่างน้อย 5 ธุรกิจแรก”