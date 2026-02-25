'กรุงไทย'โชว์แกร่งเพิ่มอัตราจ่ายเงินปันผลเป็น 60% พร้อมส่วนพิเศษ 0.60 บาทต่อหุ้น-รวม 2.67 บาท

คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย อนุมัติเพิ่มอัตราจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็น 60% ของกำไรสุทธิของบการเงินรวม พร้อมจ่ายปันผลพิเศษในวาระครบรอบ 60 ปี สะท้อนศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รักษา ROE มากกว่า 10% เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็น 60% ของงบการเงินรวม รวมถึงการจ่ายเงินปันผลพิเศษ 0.60 บาทต่อหุ้น ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 รวมเป็น 77% ของงบการเงินรวม โดยพิจารณาภายใต้กรอบการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบและมีวินัย และธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET1) และ Coverage Ratio ในระดับสูง ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับโอกาสการลงทุน และการขยายธุรกิจทั้งแบบ organic และ inorganic มุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และยั่งยืน พร้อมส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสม สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทไปแล้ว คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.240 บาทต่อหุ้น และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.3945 บาทต่อหุ้น
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยในปี 2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิจำนวน 48,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% แม้เผชิญภาวะดอกเบี้ยขาลงและความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนและการบริหาร balance sheet อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรักษาผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ธนาคารเดินหน้าเติบโตธุรกิจ Wealth Management ขยายสินเชื่ออย่างรอบคอบ คุมค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย ดูแลคุณภาพสินทรัพย์เชิงรุก พร้อมรักษา Coverage Ratio และระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน