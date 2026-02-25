TQR รายได้ปี 68 โตต่อเนื่อง ปันผล0.225 บาท

“ที คิว อาร์ ”โชว์ผลงานปี 68กวาดรายได้ 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.75% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีกำไรสุทธิ 100.53 ล้านบาท อานิสงส์รายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Traditional-Alternative เติบโตได้ดี ขณะที่ความต้องการทำประกันภัยต่อเพิ่ม บอร์ดใจป้ำ! จ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.225 บาท/หุ้น รวมทั้งปี 0.40บาท/หุ้น ฟากบิ๊กบอสเผยปี 69 ลุยพัฒนาประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชัน หวังดันรายได้เติบโตต่อเนื่อง
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ภาพรวมปี 2568 ที่ผ่านมา ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ด้วยปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถสร้างโอกาสให้กับ TQR ในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.75% จากปีก่อน มีรายได้รวม 259 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) มาจากการเติบโตของรายได้หลัก ทั้งรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) และมีกำไรสุทธิ 100.53 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 92.00 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 51.75 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า แผนการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและโซลูชัน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้ง Alternative-Traditional ที่ยังคงมีความต้องการที่สูงขึ้น ประกอบด้วย ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) รวมทั้ง ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืนในอนาคต
ในส่วนของความร่วมมือกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงดำเนินธุรกิจไปตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมกันนี้ บริษัทร่วมทุน บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม ด้าน Cybersecurity มุ่งขยายฐานลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ยังคงมองหาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน