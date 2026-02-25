หุ้นปิดพุ่ง 25.61 จุดวอลุ่มเฉียดแสนล้าน ขานรับ กนง.เซอร์ไพร์สหั่นดอกเบี้ย-ต่างชาติไหลเข้าไม่หยุด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,516.01 จุด เพิ่มขึ้น 25.61 จุด (+1.72%) มูลค่าซื้อขาย 95,599.29 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ดัชนีปรับตัวขึ้นร้อนแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,522.70 จุด จุดต่ำสุด 1,502.67 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 265 หลักทรัพย์ ลดลง 222 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 182 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พุ่งขึ้นมารับมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ย 0.25% มาที่ 1% สร้าง Surprise ตลาดที่คาดว่ายังไม่ปรับลดดอกเบี้ยรอบนี้ แต่มติ กนง.วันนี้เป็นการส่งสัญญาณให้การลดดอกเบี้ยเป็นแรงส่งเศรษฐกิจให้ไปต่อ และส่งสัญญาณให้ธนาคารกระตุ้นการเติบโตสินเชื่อ โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ที่ยังเปราะบาง
ทั้งนี้ การปรับลดดอกเบี้ยเป็นแรงส่งให้ตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก และกลุ่มไฟแนนซ์ปรับขึ้นไป 3-5% เบื้องต้นยังมองกรอบดัชนี SET 1,520 จุด คาดหวังเม็ดเงินต่างชาติ (Fund Flow) ยังไหลเข้าต่อเนื่อง โดย YTD มีเม็ดเงินเข้าซื้อหุ้นไทยแล้ว 6 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยฟื้นตัว แต่เราก็เริ่มมี Policy spread ค่อนข้างจำกัด เพราะตลาดมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายมาที่ 1% เหมาะสมแล้ว เพราะต้องเผื่อไว้กรณีที่เกิดวิกฤตที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น ต่อจากนี้ Room ในการลดดอกเบี้ยแรงๆ ค่อนข้างจำกัด ตลาดเสียงแตกว่าอาจจะไม่ลดหรือลดอีก 1 ครั้ง คงต้องรอดูภาวะเศรษฐกิจ ส่วน บล.กสิกรไทยกำลังทบทวนคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงทบทวนเป้าดัชนี SET ปีนี้ด้วย
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าอาจจะแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวรับ 1,500 จุด แนวต้าน 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 9,284.46 ล้านบาท ปิดที่ 196.50 บาท ลดลง 4.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,251.43 ล้านบาท ปิดที่ 266.00 บาท เพิ่มขึ้น 18.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,998.50 ล้านบาท ปิดที่ 62.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,519.68 ล้านบาท ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,357.86 ล้านบาท ปิดที่ 14.60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง