คริปโตรัสเซียเดือด ปูตินเซ็นกฎหมายให้อำนาจศาลยึดบิทคอยน์ - เล็งเชือดผู้ก่อตั้งเทเลแกรม

สมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลแดนหมีขาวเดือดระอุ เมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ลงนามบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ มอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ศาลรัสเซียสามารถอายัดและริบสินทรัพย์คริปโต รวมถึงบิทคอยน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ตอกย้ำจุดยืนของรัฐบาลเครมลินในการจัดระเบียบตลาดคริปโตแบบขุดรากถอนโคน พร้อมส่งสัญญาณกวาดล้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างชาติอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกัน สถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดเมื่อ พาเวล ดูรอฟ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันเทเลแกรม กำลังเผชิญการสอบสวนทางอาญาจากทางการรัสเซีย ซึ่งอาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในเกมกระดานอำนาจและเสรีภาพสื่อครั้งนี้
สำนักข่าวคอมเมอร์แซนต์รายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่เพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยรับรองให้สินทรัพย์คริปโตมีสถานะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างทางกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้ได้มอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่ศาลในการอายัดหรือริบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงบิทคอยน์ ในคดีความทางอาญา โดยกำหนดเงื่อนไขอย่างรัดกุมว่า คำร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานอัยการที่ต้องการยึดคริปโตนั้น จะต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทและจำนวนของสินทรัพย์คริปโต รวมถึงที่อยู่ของกระเป๋าเงินดิจิทัลให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจมีการโอนเงินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินพิเศษ ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติสำหรับการโอนและการจัดเก็บรักษาต่อไป
เอเลนา อาร์ดาบีวา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการนำแนวปฏิบัติที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมาจัดระเบียบและบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายเพื่อรองรับการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มกระดานเทรดคริปโตในต่างประเทศอีกด้วย
ความเคลื่อนไหวนี้สอดรับกับทิศทางของรัสเซียที่กำลังเร่งผลักดันกฎระเบียบควบคุมคริปโตฉบับใหม่ภายในปีนี้ โดยมีเป้าหมายเชิงรุกที่ต้องการบีบให้นักลงทุนหันมาใช้แพลตฟอร์มภายในประเทศ หรือกระดานเทรดคริปโตที่มีการจัดตั้งสำนักงานและมีตัวตนทางกายภาพอยู่ในรัสเซียเท่านั้น
บรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญต่างประเมินว่า รัฐบาลเครมลินอาจเริ่มใช้มาตรการบล็อกการเข้าถึงกระดานเทรดคริปโตต่างชาติสำหรับประชาชนชาวรัสเซียภายในปีนี้ หลังจากที่ข้อมูลของรัฐบาลอ้างว่า ประชาชนมีการนำเม็ดเงินไปหมุนเวียนในการซื้อขายคริปโตสูงถึง 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
ในอีกฟากฝั่งหนึ่ง ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมุ่งเน้นไปที่การยกระดับมาตรการคว่ำบาตร โดยพุ่งเป้าสั่งห้ามการทำธุรกรรมคริปโตกับนิติบุคคลของรัสเซียเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงิน ข้อมูลจากเอลลิปติก บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน ระบุว่ากระดานเทรดอย่าง บิตปาปา การันเท็กซ์ และ เอบีซีอีเอ็กซ์ เป็นกลุ่มแพลตฟอร์มที่มีส่วนพัวพันกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับรัสเซียเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก
จังหวะเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการของรัฐบาลรัสเซียที่เตรียมจ่อคลอดกฎหมายจัดระเบียบตลาดคริปโตฉบับใหม่ภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า รัสเซียอาจนำโมเดลของประเทศเบลารุสมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางที่จำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างชาติที่ไม่ได้รับใบอนุญาต แต่ไม่ได้ปิดกั้นการเข้าถึงอย่างสิ้นเชิงแบบเบ็ดเสร็จ
นักวิเคราะห์บางกลุ่มมองว่า สหรัฐอเมริกาอาจก้าวตามหลังรัสเซียในแง่ของการกำกับดูแลคริปโต อันเป็นผลพวงมาจากการนำประเด็นกฎหมายความชัดเจนทางดิจิทัลไปผูกโยงกับเกมการเมือง ในขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับผลตอบแทนของสเตเบิลคอยน์กำลังคืบหน้าไปตามข้อเสนอขีดเส้นตายวันที่ 1 มีนาคม ของทำเนียบขาว ทว่าโอกาสที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านการรับรองกลับร่วงลงเหลือเพียง 48 เปอร์เซ็นต์ บนแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์อย่าง โพลีมาร์เก็ต
ขณะเดียวกัน สมรภูมินี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเรื่องของการเงิน เมื่อ พาเวล ดูรอฟ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันเทเลแกรม ได้ออกมายืนยันว่า รัฐบาลรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญากับเขาในข้อหาให้การสนับสนุนการก่อการร้าย โดยเขาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวว่า แท้จริงแล้วรัสเซียกำลังหาข้ออ้างเพื่อจำกัดการเข้าถึงเทเลแกรม เนื่องจากต้องการปิดกั้นและกดขี่สิทธิความเป็นส่วนตัวรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน