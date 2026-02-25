“JTS”ทุ่ม 550 ล้าน รุกเทคอวกาศ-เฮลท์แคร์ AI ปั้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทย

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ประกาศก้าวสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ สู่การเป็น “Thailand Space Champion” ด้วยการลงทุนในธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO Satellite) และแพลตฟอร์มคลินิก AI พร้อมสร้างระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลอัจฉริยะของประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท อีออส ออร์บิท จำกัด (EOS) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและระบบอวกาศครบวงจรของไทย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ผลิตประกอบ และทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite/CubeSat) ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคพื้นดินและระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ใน EOS เมื่อการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน EOS ในสัดส่วนร้อยละ 19.23 ของทุนจดทะเบียนของ EOS ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนถือหุ้น EOS เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถด้าน Space Economy และ AI Infrastructure ซึ่งจะเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในทศวรรษหน้า
สำหรับการลงทุนใน EOS เป็นการลงทุนในธุรกิจผลิตอากาศยานอวกาศ ดาวเทียม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (Ground Station) นับเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สู่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Technology Industry) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสากล โดยจะเกิดประโยชน์แก่ JTS ในการขยายฐานธุรกิจสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มสูง และขยายฐานธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรม Space Economy ซึ่งมีมูลค่าตลาดโลกคาดการณ์ถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 และตลาดอวกาศของไทยมีมูลค่าสูงถึง 56,000 ล้านบาท ที่พร้อมเติบโตในทุกปีปัจจุบัน EOS เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวที่มีดาวเทียม Low Earth Orbit : LEO ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้จริง มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระยะยาวด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดศักยภาพด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ Generative AI โดยบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการนำโครงสร้างพื้นฐานด้าน GPU และ AI Computing ของบริษัทฯ มาสนับสนุนการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง (0.5m Resolution) ครอบคลุมการตัดเมฆออกจากภาพถ่าย (Cloud Removal) การวิเคราะห์วัตถุอัตโนมัติ (AI Object Detection) เช่น การตรวจจับอากาศยาน ยานพาหนะทางทหาร เรือรบ และการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ (Change Detection) ซึ่งเป็นบริการมูลค่าสูงที่ EOS จะจำหน่ายแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชนมากกว่า 40 รายในอนาคต ทั้งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้าถึงสัญญาภาครัฐที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านโครงการถ่ายภาพที่มีศักยภาพการเติบโตรายได้ที่สูงและมีความยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครบวงจรด้าน GPU Farm สู่การเป็น Space Data Intelligence Platform แห่งแรกของไทย ที่รองรับความต้องการทั้งด้าน Connectivity และ Earth Observation ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ ซึ่งเปิดโอกาสในการได้รับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
จากนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนใน บริษัท อัลติเมต จำกัด (ULTIMED)โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน ULTIMED สัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ ULTIMED ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนถือหุ้นในULTIMED เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อสร้าง AI Healthcare โครงสร้างพื้นฐานสุขภาพดิจิทัล
โดยการลงทุนใน ULTIMED เป็นการลงทุนในธุรกิจสถานพยาบาลปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Primary Care Clinic) นับเป็นการขยายฐานธุรกิจสู่อุตสาหกรรม AI Healthcare ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง โดยให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครบวงจร ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ผ่านระบบ AI-Native Clinic Operating System ซึ่งครอบคลุมระบบนัดหมาย เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวินิจฉัยโรค (AI Diagnosis) ระบบสั่งจ่ายยา (Prescribe) บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และบริการจัดส่งยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
โดยในระยะที่ 1 มีเป้าหมายขยายสาขาให้ได้ 10 แห่งภายใน 2 ปีแรก โดยเป็นการต่อยอดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของบริษัทฯ สู่ภาคการแพทย์และสาธารณสุขบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครบวงจร โดยการลงทุนในครั้งนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตร Looloo Technology ซึ่งเป็นผู้พัฒนา AI ชั้นนำของประเทศ และเปิดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม AI ร่วมกันในนาคต เพื่อครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อ และการประยุกต์ใช้งานในภาคการแพทย์และสาธารณสุข
อย่างไรก็ตามธุรกรรมการเข้าลงทุน EOS และ ULTIMED เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุน EOS และ ULTIMED จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569
นอกจากนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JSTC) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก JSTC มีผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 คือ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ซึ่ง JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JSTC เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุน EOS และธุรกรรมการเข้าลงทุน ULTIMED ภายในวงเงินไม่เกิน 550,000,000 บาท โดยรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวของ JTS ได้มุ่งมั่นวางรากฐานด้าน Digital Sovereignty ในไทยอย่างเป็นระบบ ผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลจากอวกาศ (Space Infrastructure), พลังประมวลผลขั้นสูง (AI Computing Infrastructure) และการประยุกต์ใช้ AI ในภาคสุขภาพและภาคเศรษฐกิจ (Applied AI Platform) ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการขยายธุรกิจในระยะสั้น แต่เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว เพื่อให้ไทยมีบทบาทในเศรษฐกิจอวกาศโลก และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น Tech Infrastructure Champion ของประเทศไทย