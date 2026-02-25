ITEL ปี68 กวาดรายได้ 2,867 ล้านบาท

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ทำรายได้รวม 2,867 ล้านบาท โดยแผนปี 2569 มั่นใจธุรกิจกลับมาเติบโตได้ ตั้งเป้ารายได้โตแตะ 3,600 ล้านบาท
ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,867 ล้านบาท โดยในปี 2568 นั้นมีการปรับมาตรฐานบัญชีตาม TFRS 9 และตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากรายได้ที่อยู่ระหว่างจัดเก็บตามมาตรฐานบัญชี โดยในปี 2568 บริษัทยังได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินกับสถาบันการเงิน (Refinance) และปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกิจการอีกด้วย โดยบริษัทมั่นใจว่า ด้วยโครงสร้างที่ได้ดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมา จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีในปี 2569
ทั้งนี้ผลประกอบการในปี 2568 นั้น โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจงานติดตั้งโครงข่ายให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 1,370 ล้านบาท ตามด้วยธุรกิจให้บริการโครงข่ายความเร็วสูง 1,278 ล้านบาท ครอบคลุมโครงการสำคัญหลายรายการ ขณะที่รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 102 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านบริษัทในเครือ 74 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 43 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทเข้าเซ็นสัญญารับงานจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ในโครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟพื้นที่ภาคใต้ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความไว้วางใจในการขยายฐานงานด้านความมั่นคง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 3,073 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมที่ 3,600 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก Backlog ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการรอพิจารณาผลจากงานที่ยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้ เช่น โครงการ USO เฟส 3 ของ กสทช. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญที่เข้ามาช่วยเติมเต็มพอร์ตรายได้และตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัทในปีนี้
ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย “ITEL Global” ซึ่งจะเน้นและให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscaler Data Center) และผู้ให้บริการคลาวด์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวการขับเคลื่อนหลักสำคัญในปี 2569
“ผมเชื่อมั่นว่า ITEL จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ผมวางไว้ ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งจากการที่เรา
เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพสูง เรายังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ไว้วางใจในคุณภาพของเรา ควบคู่ไปกับการขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งการขยายตลาดต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและการเตรียมความพร้อมลุยโครงการ USO เฟส 3 ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ผลักดันให้รายได้ไปถึงเป้าหมาย 3,600 ล้านบาท เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืน และตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด” ดร.ณัฐนัยกล่าว