หุ้นปิดเช้าพุ่ง 20.93 จุดทำนิวไฮ 2 ปี 6 เดือน ยกเลิกภาษีทรัมป์-ใกล้ปิดดีลตั้งรัฐบาลใหม่หนุน Flow เข้าต่อ

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,511.33 จุด เพิ่มขึ้น 20.93 จุด (+1.40%) มูลค่าซื้อขายราว 46,986 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยทำนิวไฮในรอบ 2 ปี 6 เดือน ปัจจัยบวกทั้งใน-ต่างประเทศหนุน ทั้งการยกเลิกภาษีตอบโต้สหรัฐ ทำให้เอเชียได้ประโยชน์ หนุนแรงซื้อกลุ่มปิโตรเคมีโดดเด่น ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใกล้ปิดดีล ขณะที่มีเม็ดเงินจำนวนมากจ่อลงทุนหลังยอดบีโอไอพุ่งแรง หนุนกลุ่มนิคมฯ สื่อสาร โรงไฟฟ้า กรุงศรี ปรับเป้า SET ใหม่ไปที่ 1,600 จุด จากเดิม 1,475 จุด ช่วงบ่ายเก็งตลาดยังบวกต่อได้ ให้แนวต้านสำคัญ 1,520 จุด แนวรับ 1,500 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,511.33 จุด เพิ่มขึ้น 20.93 จุด (+1.40%) มูลค่าซื้อขายราว 46,986 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าเปิดตลาดพุ่งขึ้นทะลุ 1,500 จุดและเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,1517.32 จุด และจุดต่ำสุด 1,502.67 จุด
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้พุ่งแรงรับปัจจัยบวกทั้งในและต่างประเทศ โดยดัชนี SET เช้านี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,517.32 จุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย.66 หรือในรอบ 2 ปี 6 เดือน
สำหรับประเด็นต่างประเทศ มองว่าจากที่ศาลฎีกาสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (reciprocal tariffs) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้กลุ่มประเทศเอเชียได้รับประโยชน์ รวมทั้งการส่งออกของไทยจะมีอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐลดลงมาก เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากไต้หวันและสิงคโปร์
ขณะเดียวกัน การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะใกล้ปิดดีลจะส่งโมเมมตัมที่ดีไปยังการลงทุน เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอจ่อลงทุนมาก เป็นแรงส่งให้กลับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มสื่อสาร อาทิ AMATA ADVANC TRUE GULF GPSC รวมทั้งมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นในกลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งเรามองเป็น Top Pick
นายกรภัทร กล่าวว่า บล.กรุงศรี ได้ปรับเป้าหมายดัชนี SET ปี 69 ขึ้นไปที่ 1,600 จุด จากเป้าเดิม 1,475 จุด โดยระดับ 1,600 จุด มี P/E 17 เท่า ใกล้เคียงกับดัชนีเฉลี่ย 10 ปีที่ 17.3 เท่า พร้อมมองว่า หุ้น PTT, PTTGC, IVL, TOP จะหนุนดัชนีให้ถึง 1,600 จุดได้
แนวโน้มตลาดหุ้นภาคบ่ายคาดว่ายังบวกได้ต่อเนื่อง โดยให้แนวต้านสำคัญที่ 1,520 จุด แนวรับที่ 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,257.47 ล้านบาท ปิดที่ 198.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,945.53 ล้านบาท ปิดที่ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,721.19 ล้านบาท ปิดที่ 259.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,668.70 ล้านบาท ปิดที่ 14.60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,503.75 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท