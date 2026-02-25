TIDLOR เปิดเบื้องหลัการเติบโต ท่ามกลางความท้าทายถึงผู้ถือหุ้น

ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เผยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจและการปรับตัวที่แข็งแกร่งท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ท้าทายในปี 2568 ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และภัยธรรมชาติที่รุนแรง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถรักษาการเติบโตของกำไรต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 16 นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings (TIDLOR) ได้ถ่ายทอดแนวคิดและเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จภายใต้วิกฤตที่นอกเหนือจากตัวเลขในงบการเงิน ผ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ความยาว 21 หน้า โดยเน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือทุนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์นอกงบดุลที่มีคุณค่ามากที่สุด ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสายงานเพิ่มขึ้น และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจโลกดิจิทัล โดยมุ่งมั่นยกระดับความรู้เท่าทันดิจิทัลของบุคลากรทั้งองค์กร และปลูกฝังความเข้าใจด้าน AI ให้เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอขององค์กร เพื่อให้พนักงานในทุกสายงานสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานไอที ไปจนถึงการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
นอกจากนี้ จดหมายยังระบุถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งมีรายได้เติบโตเร็วกว่าธุรกิจสินเชื่อต่อเนื่องเป็นปีที่สอง รวมไปถึงการตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัท โดยได้รับการยืนยันผ่านการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating และยังได้รับอันดับเครดิต “A-” จาก Japan Credit Rating Agency (JCR) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและเสริมฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังมีเรื่องราวน่าประทับใจในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ ดังจะเห็นได้จากจิตอาสา การเสียสละ ความสามัคคี และความกล้าหาญของพนักงาน ซึ่งมุ่งช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มกำลังแม้ทรัพย์สินส่วนตัวจะได้รับผลกระทบด้วยก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัท Tidlor Holdings เป็นองค์กรที่ใส่ใจและดูแลผู้คนด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง
เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Tidlor Holdings มีคุณลักษณะขององค์กรที่ “ยิ่งเจอความท้าทาย ยิ่งแข็งแกร่ง” ซึ่งไม่เพียงทนทานต่อวิกฤต แต่สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวเดินสู่ปี 2569 อย่างมั่นใจ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวนอกเหนือจากงบการเงินในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็มได้ที่ www.tidlorinvestor.com