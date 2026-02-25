WPโกยรายได้ปี 68 แตะ 1.7หมื่นล้านบาท

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ กวาดรายได้กว่า 17,546 ล้านบาท กำไรสุทธิ 154 ล้านบาท สะท้อนการบริหารจัดการต้นทุนและบริหารกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตรา 0.30 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 22 พ.ค. 69 ฟากซีอีโอ "ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง"เปิดแผนปี 69 ทุ่มงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ลุย 3 แกนหลัก Core Business- Green Business- Other Business หนุนเพิ่มมาร์จิ้น ตั้งเป้ายอดขาย LPG แตะ 770,000 ตัน ดันผลงานเติบโตอย่างมั่นคง
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2568 มีรายได้รวม 17,546 ล้านบาท กำไรสุทธิ 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 144 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนอยู่ที่ 640 ล้านบาท และมียอดขายก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) รวมกว่า 763,212 ตัน
ทั้งนี้ แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ จำนวน 753,265 ตัน และยอดขายต่างประเทศ จำนวน 9,947 ตัน โดยยอดขายจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยปริมาณการขายรวมในปี 2668 ลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยในปี 2568 ดีกว่าปี 2567 โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 22.30 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อกิโลกรัมจากปี 2567 จากกนโยบายการบริหารพอร์ตลูกค้า ลดการแข่งขันด้านราคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน
ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้รายได้และกำไรเติบโต มาจากการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถบริหารจัดการราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ได้ดี ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ
อีกทั้งในปี 2568 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นมูลค่ารวม 43 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 10.5 เมกะวัตต์ และปัจจุบันมีโครงการในมือรวม 35 โครงการ ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำ หนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในอนาคต
“ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงสามารถทำผลงานได้ดีตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ แม้ว่ายอดขายการส่งออกในต่างประเทศมีปริมาณที่ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการยอดขายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน การจัดพอร์ตลูกค้าอย่างเหมาะสม และการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) อยู่ที่ 20%” นางสาวชมกมล กล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
สำหรับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯในปี 2569 คาดว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ตั้งเป้ารายได้แตะที่ระดับ 17,400 ล้านบาท มาจากยอดขายก๊าซ LPG จำนวน 770,000 ตัน โดยมุ่งเน้นยอดขายที่มาจากภายในประเทศเป็นหลัก โดยฉพาะในกลุ่มภาคครัวเรือนที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวถือเป็นฐานลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WP กล่าวอีกว่า ในปี 2569 ตั้งงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท สำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยมีแผนลงทุนใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.Core Business ส่งเสริมธุรกิจหลักในการเพิ่มจุดกระจายสินค้า การขยายจุด Touch Point และเพิ่มปริมาณถังก๊าซหุงต้มในตลาดมากขึ้น 2.Green Business ขยายสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานสะอาดในยุคปัจจุบัน และ 3.Other Business การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนแก่บริษัทฯได้ในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน