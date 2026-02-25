Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 31.08-รอถ้อยแถลง Donald Trump-ผลประชุมกนง.

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(25ก.พ.69)ที่ระดับ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย”จากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.02 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 30.95-31.15 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยอ่อนค่าลงเล็กน้อย ในลักษณะ Sideways Up (แกว่งตัวในกรอบ 30.98-31.14 บาทต่อดอลลาร์) ตามแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าจากจังหวะการทยอยแข็งค่าขึ้นบ้างของเงินดอลลาร์ ที่ยังได้อานิสงส์จากการอ่อนค่าลงของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังพอได้อานิสงส์จากการทยอยปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ FED ลงบ้าง (ล่าสุดตลาดให้โอกาสราว 23% ที่ FED จะลดดอกเบี้ยได้ 3 ครั้ง ในปีนี้)
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอจับตา ถ้อยแถลง “State of the Union” ของประธานาธิบดี Donald Trump ที่จะทยอยรับรู้ในช่วงราว 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับ อิหร่าน และความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตาม ถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ FED เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ FED
ส่วนในฝั่งไทย ไฮไลท์สำคัญ จะอยู่ที่ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยเรามองว่า กนง. จะมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ “คงดอกเบี้ยนโยบาย” ที่ระดับ 1.25% เพื่อรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) ที่มีอย่างจำกัด เพื่อใช้รับมือกับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดต่อเศรษฐกิจไทย
และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น บรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้ง คอยติดตามพัฒนาการของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทั้ง สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน (ความเสี่ยงยังต่ำอยู่ DOUGHCON 4 จาก 5 ระดับ https://www.pizzint.watch/ ) และ พัฒนาการของเจรจาเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เราประเมินว่า ในช่วงระหว่างวัน เงินบาท (USDTHB) อาจยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอรับรู้ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม ทั้ง ถ้อยแถลงของประธานาธิบดี Donald Trump ที่อาจสะท้อนถึงแนวโน้มความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้น ผลการประชุม กนง. ของไทย ที่จะรับรู้ในช่วง 14.00 น.
โดยแม้ว่า เราจะมองว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.25% อีกทั้งล่าสุด บรรดาผู้เล่นในตลาดต่างปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ กนง. ลงบ้าง จากช่วงก่อนหน้า โดยล่าสุด ผู้เล่นในตลาดให้โอกาสราว 50% ที่ กนง. จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม อีก 1 ครั้ง 25bps สู่ระดับ 1.00% ทว่า ในการประชุมครั้งนี้ อาจมีคณะกรรมการเข้าประชุมเพียง 6 ท่าน ทำให้มีความน่าสนใจอย่างมาก หากผลการโหวตสูสี 3-3 และอาจต้องให้ประธานฯ หรือผู้ว่าฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ชี้ขาดมติการประชุม นอกจากนี้ ทีมงานนโยบายการเงินของทางธปท. ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง เป็น ดร.ดอน นาครทรรพ ทำให้การประชุม กนง. ครั้งนี้ มีความน่าสนใจและควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
หาก กนง. คงดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมครั้งนี้ และผลการประชุมไม่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มการเดินหน้าลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่ชัดเจน เงินบาทอาจแกว่งตัวในกรอบ Sideways ได้แต่หาก กนง. คงดอกเบี้ย ตามคาดจริง ทว่า กนง. กลับเปิดกว้างในแนวทางการดำเนินนโยบายการเงิน โดยตัดถ้อยความต้องการรักษา Policy Space ออก อาจสะท้อนว่า กนง. เริ่มมีโอกาสเดินหน้าลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อๆไป ก็อาจกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้