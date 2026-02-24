1506 จุด...จุดจบหุ้นรอบนี้ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ความคาดหมายเป่าหมายดัชนีหุ้นรอบนี้ น่าจะพุ่งทะลุ 1500 จุดได้ ซึ่งระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ผ่านมา ดัชนี ฯ วิ่งขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1506 จุด ก่อนถูกเทขายลงมา จนอ่อนตัวปิดที่ 1480.23 จุด เพิ่มขึ้นเพียง 0.53 จุดเท่านั้น และทำให้เกิดความกังวลกันว่า
หุ้นอาจส่งสัญญาณปิดรอบขาขึ้นแล้ว โดยมีแรงขายของต่างชาติเป็นปัจจัยกดดัน
ตลอดสัปดาห์ก่อน กลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ 10,000 ล้านบาท และเมื่อรวมยอดสะสมนับจากต้นปี ต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 56,709ล้านบาท แต่เมื่อวันจันทร์ขายออก 718 ล้านบาท
จากจุดปิดต่ำสุดที่ระดับ 1253 จุด ในระยะเวลาเดือนเศษ หุ้นเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหญ่ บวกมากกว่า 250 จุด เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ระดับ 1506 ซึ่งถือว่าวิ่งมาไกลเกินปลายฝันของนักลงทุน เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยกทัพใหญ่กลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นคืน
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยหนุน จากการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยพรรคภูมิใจไทยได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น ทำให้คาดหมายว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้ง จะมีเสถียรภาพ และเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รวมทั้งยังมีข่าวดีตบท้าย จากการที่ศาลฎีกาสหรัฐตัดสินว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีตอบโต้ทางการค้า และต้องยกเลิก ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเขียวขจีขึ้นมาขานรับข่าว
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน เริ่มออกมาเตือนแล้วว่า ถ้าดัชนี ฯ พุ่งทะลุ 1500 จุด จะทำให้ตลาดหุ้นเริ่มมีความเสี่ยง เพราะมีความร้อนแรงมากเกินไป โดยที่ปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ทัน และเป็นการซึมซับรับข่าวดีมากเกินไป ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติไม่ซื้อต่อ หุ้นอาจต้องพักปรับฐานชั่วคราว
ต่างชาติยังจะซื้อต่อหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นปัจจัยชี้นำว่า ขาขึ้นรอบนี้ ควรจะพักปรับฐานกันได้หรือยัง หรือหุ้นจะไปต่อได้อีกหรือไม่
การขายออกเพียง 718 ล้านบาท เมื่อวันจันทร์ แต่ทำให้ตลาดหุ้นที่พุ่งทะยานขึ้นไปประมาณ 26 จุด ระหว่างชั่วโมงซื้อขาย แผ่วลงจนปิดตลาดเหลือบวกเพียง 0.53 จุด อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
นักลงทุนทุกกลุ่ม พร้อมจะเผ่นแล้ว ถ้ามีสัญญาณที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะราคาหุ้นขึ้นมาสูงมาก
แม้นักลงทุนรายย่อยจะเป็นผู้ซื้อหุ้นสุทธิเพียงรายเดียว 2,135 ล้านบาท เมื่อวันจันทร์ แต่เชื่อว่า นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างหาจังหวะขายมากกว่า โดยมองว่า หุ้นอาจอยู่ในช่วงปลายขาขึ้นเต็มที
และถ้าไม่มีหุ้นพี่เบิ้มอย่างหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เข้ามาช่วยค้ำยันดัชนี ฯ โดยปรับตัวขึ้น14 จุด กระดานหุ้นเมื่อวันจันทร์คงแดงเถือกไปแล้ว
ขาขึ้นรอบยักษ์ของตลาดหุ้น ซึ่งเริ่มต้นเมื่อกลางเดือนมกราคม มีโอกาสที่จะได้เวลาพักฐานชั่วคราว เป้า 1500 จุด อาจต้องรอเวลาขาขึ้นรอบใหม่ โดยตลาดอาจกลับไปสู่ภาวการณ์เคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบแคบ และนักลงทุนต่างระมัดระวังตัวมากขึ้น
เว้นแต่ต่างชาติยังไม่หมดสนุกกับการ กลับมาซื้อคืนหุ้น