เตือนภัยนักลงทุนคริปโต ภัยอวดรวยลามสู่โลกจริง เสี่ยงถูกลักพาตัวรีดทรัพย์

สมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ข้ามขีดจำกัดจากโลกไซเบอร์สู่การประทุษร้ายในโลกความเป็นจริง ทางการฝรั่งเศสเร่งแกะรอยขบวนการข้ามชาติบงการลักพาตัวนักลงทุนคริปโต อาศัยช่องโหว่พฤติกรรมอวดความมั่งคั่งบนโซเชียลมีเดียเป็นตัวนำทาง ด้านหน่วยงานความปลอดภัยบล็อกเชนเผยสถิติช็อกโลก การใช้กำลังรีดไถรหัสผ่านพุ่งทะยาน 75% สร้างความสูญเสียมหาศาล สัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดให้นักลงทุนต้องเร่งยกระดับความปลอดภัยในชีวิตจริง
รายงานลับเชิงสืบสวนล่าสุดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดเผยถึงตัวเลขที่น่าตกใจของคดีลักพาตัวเพื่อกรรโชกทรัพย์สินดิจิทัลที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยสำนักข่าวฟรานซ์อินโฟได้เข้าถึงข้อมูลปกปิดจากบริการข้อมูล ข่าวกรอง และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านอาชญากรรม หรือ ซิราสโก ซึ่งระบุหลักฐานชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ลักพาตัวที่เชื่อมโยงกับนักลงทุนคริปโตเกิดขึ้นมากกว่า 40 คดีในพื้นที่ฝรั่งเศส นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2566 ลากยาวมาจนถึงสิ้นปี 2568
จากการวิเคราะห์เจาะลึกพฤติการณ์ของคนร้าย พบว่านี่ไม่ใช่อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นขบวนการเครือข่ายที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีการสั่งการข้ามพรมแดน ผู้บงการที่กบดานอยู่ต่างประเทศจะทำหน้าที่วางแผนและประสานงานกับนายหน้าจัดหาคนในฝรั่งเศส เพื่อเชื่อมโยงไปสู่วัยรุ่นที่มีประวัติอาชญากรรมให้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการจริง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การข่มขู่คุกคามทางโลกออนไลน์ไปจนถึงการใช้กำลังประทุษร้ายทางร่างกายอย่างอุกอาจ
กลุ่มเป้าหมายหลักของขบวนการนี้ มักพุ่งเป้าไปที่กลุ่มชายหนุ่มอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักลงทุน ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จุดอ่อนสำคัญที่ทำให้อาชญากรสามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ คือพฤติกรรมการอวดไลฟ์สไตล์ที่หรูหราผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งเปิดช่องให้ขบวนการลักพาตัวสามารถเฝ้าติดตามกิจวัตรประจำวันของเหยื่อ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่กลายมาเป็นเป้าหมายรองได้อย่างง่ายดาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับรายงานเชิงวิเคราะห์จาก เซอร์ทิก บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายบล็อกเชน ที่ออกมาตอกย้ำว่า การโจมตีทางกายภาพต่อผู้ถือครองคริปโตได้ยกระดับกลายเป็นภัยคุกคามเชิงโครงสร้างต่อการครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้วในปัจจุบัน
รายงานของเซอร์ทิกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงสถิติที่น่ากังวลของการโจมตีที่เรียกว่า Wrench Attacks หรือการที่อาชญากรใช้ความรุนแรง การข่มขู่ หรือการกักขังหน่วงเหนี่ยว เพื่อบังคับให้ผู้ถือครองคริปโตยอมจำนนและเปิดเผยรหัสผ่านส่วนตัว โดยพบว่าตัวเลขการก่อเหตุในลักษณะนี้พุ่งทะยานขึ้นถึง 75% ในปีที่ผ่านมา
ข้อมูลเชิงสถิติระบุอย่างชัดเจนว่า เซอร์ทิกได้บันทึกเหตุการณ์โจมตีในลักษณะนี้ถึง 71 คดีตลอดปี 2568 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมูลค่ามหาศาลกว่า 40.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือพุ่งขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
แม้การลักพาตัวจะเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของการโจมตีเพื่อรีดไถรหัสผ่าน แต่บริษัทรักษาความปลอดภัยบนบล็อกเชนแห่งนี้ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า คดีการทำร้ายร่างกายได้พุ่งสูงขึ้นถึง 250% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับความโหดเหี้ยมของกลุ่มอาชญากรอย่างมีนัยสำคัญ บทเรียนจากฝรั่งเศสจึงเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีว่า นักลงทุนในตลาดคริปโตไม่เพียงแต่ต้องป้องกันความเสี่ยงจากแฮกเกอร์บนหน้าจอเท่านั้น แต่ยังต้องเร่งรัดการสร้างเกราะคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิตจริงด้วย