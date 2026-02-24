ไทยเครดิตผนึกที ไลฟ์รุกตลาดประกันชีวิต-หนุนขยายฐานลูกค้า

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)(CREDIT)จับมือกับบริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธนชาต นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารเติมเต็มบริการวางแผนทางการเงิน-สร้างโอกาสขยายฐานลูกค้า
นายวีรเวท ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT)กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเติมเต็มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางการเงินที่พร้อมเคียงข้างและดูแลลูกค้าในทุกช่วงจังหวะสำคัญของชีวิต ผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการวางแผนระยะยาว ด้วยจุดแข็งของธนาคารที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และความใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำ ทั้งด้านการคุ้มครองชีวิตและการสร้างเสถียรภาพทางการออม ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการความเสี่ยงและปกป้องความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของทั้งสององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ด้าน นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ ธนาคารไทยเครดิต ซึ่งมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงประกันชีวิตได้สะดวก และได้รับคำแนะนำที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือกับ ธนาคารไทยเครดิต จึงไม่เพียงช่วยขยายฐานลูกค้า และเป็นการตอกย้ำบทบาทของบริษัทฯ ที่พร้อมดูแลลูกค้าในทุกจังหวะของชีวิต ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้น T Life ได้นำแบบประกันชีวิต Smart Saving 10/4 ไปให้บริการผ่านสาขาของธนาคารไทยเครดิต โดยผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ชำระเบี้ยเพียง 4 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี ช่วยลดภาระการชำระเบี้ยในระยะยาว ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 6% รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 460% พร้อมความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 440% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความคุ้มครองและการออมในแผนเดียวกัน นอกจากนี้ เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด