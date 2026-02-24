Step Finance ปิดกิจการสะเทือน Solana เซ่นพิษแฮก 27 ล้านดอลลาร์

วิกฤตความเชื่อมั่นบนเครือข่าย Solana ปะทุหนัก เมื่อ Step Finance แพลตฟอร์ม DeFi ชื่อดังประกาศยุติบทบาทและปิดกิจการอย่างเป็นทางการ พร้อมลากบริษัทในเครืออีก 2 แห่งปิดฉากตามไปด้วย หลังเจอฝันร้ายจากการถูกแฮกเกอร์เจาะระบบกวาดเงินทะลุ 27 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา แม้ทีมผู้บริหารจะพยายามดิ้นรนหาทางออก ทั้งการระดมทุนและการเจรจาควบรวมกิจการ แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอด สะท้อนภาพความเปราะบางของระบบนิเวศการเงินแบบกระจายศูนย์ที่กำลังเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ ท่ามกลางเม็ดเงินลงทุน (TVL) บน Solana ที่หดหายไปแล้วกว่าครึ่ง
แถลงการณ์ช็อกวงการคริปโทเคอร์เรนซีเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Step Finance ซึ่งเป็นทั้งแดชบอร์ดจัดการพอร์ตโฟลิโอและผู้รวบรวมสภาพคล่อง (DeFi Aggregator) รายใหญ่บนเครือข่าย Solana ประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ โดยแรงกระเพื่อมครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่แพลตฟอร์มหลัก แต่ยังลุกลามไปถึงบริษัทในเครืออย่าง SolanaFloor ซึ่งเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ NFT และ Remora Markets โปรโตคอลให้บริการกู้ยืมและฟาร์มผลตอบแทนที่ต้องปิดตัวลงพร้อมกันทั้งหมด
สาเหตุหลักของโศกนาฏกรรมทางธุรกิจครั้งนี้ มาจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม โดยทีมงาน Step Finance ระบุว่า ภายหลังเหตุการณ์แฮกได้พยายามหาทางออกทุกช่องทาง ทั้งการมองหาแหล่งเงินทุนใหม่และโอกาสในการควบรวมกิจการ แต่ท้ายที่สุดความพยายามเหล่านั้นก็ล้มเหลว ทีมงานยอมรับว่าไม่สามารถหาผลลัพธ์ที่นำไปสู่การอยู่รอดของธุรกิจได้ จึงนำมาสู่การตัดสินใจยุติการดำเนินงานทั้งหมดโดยมีผลทันที
เพื่อเป็นการรับผิดชอบและเยียวยาผลกระทบ ทางแพลตฟอร์มยืนยันว่ากำลังดำเนินการจัดทำกระบวนการซื้อคืน (Buyback) สำหรับผู้ถือเหรียญโทเคน STEP โดยอิงจากสแนปชอตข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์ถูกเจาะระบบ รวมถึงกระบวนการไถ่ถอนสินทรัพย์คืนสำหรับผู้ถือเหรียญ rToken ของ Remora ด้วยเช่นกัน
ย้อนรอยปล้นสะท้านบล็อกเชน 27 ล้านดอลลาร์
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 Step Finance รายงานถึงการละเมิดความปลอดภัยในกระเป๋าเงินเก็บสินทรัพย์ (Treasury Wallets) บางส่วน พร้อมร้องขอให้บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้ามาสืบสวน ด้าน CertiK บริษัทตรวจสอบความปลอดภัยบนบล็อกเชนชั้นนำ ระบุว่า มีเหรียญ Solana จำนวนสูงถึง 261,854 SOL (มูลค่าราว 27 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 900 ล้านบาทในขณะนั้น) ถูกปลดล็อกจากการ Staking และโอนออกไปในระหว่างการถูกโจมตี
เบื้องหลังความพยายามหาทางรอด ไมค์ ดูดาส นักลงทุนคริปโตชื่อดัง เปิดเผยว่า เขาได้รับการติดต่อจาก Step Finance เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมระดมทุนรอบฉุกเฉิน แต่เมื่อร้องขอรายงานชันสูตรข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยกลับไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะที่ จอร์จ ฮาร์แรป ผู้ร่วมก่อตั้ง Step Finance ชี้แจงว่า มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อธุรกิจในเครืออยู่บ้าง แต่ยอมรับว่าบริษัทยังตกอยู่ในภาวะที่เวลาเหลือน้อยเต็มที
เหรียญ STEP ดิ่งเหว - สภาพคล่อง Solana ทรุดหนัก
ความเชื่อมั่นที่พังทลายส่งผลให้มูลค่าเหรียญ STEP ร่วงลงถึง 96% ในช่วงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแฮก และร่วงซ้ำอีก 36% หลังการประกาศปิดกิจการ ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ 0.00057 ดอลลาร์ (ข้อมูลจาก CoinGecko) ซึ่งถือเป็นการสูญสลายของมูลค่าอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 10.20 ดอลลาร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
การล่มสลายแบบโดมิโนของทั้ง 3 แพลตฟอร์มนี้ เป็นบาดแผลฉกรรจ์ของระบบนิเวศ DeFi บนเครือข่าย Solana ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญภาวะซบเซาอย่างหนัก โดยมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (Total Value Locked: TVL) บน Solana ดิ่งลงกว่า 52% นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดเมื่อเดือนกันยายน ปัจจุบันเหลือเพียง 6.3 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูลจาก DeFiLlama)
ในเวลาเดียวกัน ราคาเหรียญ SOL ก็ได้รับแรงกดดันทางจิตวิทยา ร่วงลงอีก 1.8% อยู่ที่ 78 ดอลลาร์ต่อเหรียญ (ข้อมูลจาก CoinGecko) ซึ่งนับเป็นการปรับตัวลดลงถึง 74% จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ระดับ 293 ดอลลาร์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ในยุคที่กระแสเหรียญมีมเฟื่องฟูถึงขีดสุด.