Anthropic เปิดตัว AI เขย่าตลาด ทุบหุ้นความปลอดภัยไซเบอร์สหรัฐร่วงระนาว

ตลาดหุ้นกลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์สหรัฐฯ ร่วงระส่ำ หลัง Anthropic เปิดตัว “Claude Code Security” ระบบสแกนช่องโหว่ด้วย AI อัจฉริยะ สร้างแรงเทขายหุ้นยักษ์ใหญ่ CrowdStrike และ Palo Alto Networks อย่างหนัก นักลงทุนหวั่นเทคโนโลยีใหม่จะดิสรัปต์ธุรกิจเดิมและแย่งงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างรุนแรง ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้นี่คือสัญญาณเตือนว่าการบูมของ AI กำลังเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในตลาดไอทีอย่างแท้จริง
Anthropic สตาร์ทอัปผู้พัฒนา AI ชั้นนำ ได้เปิดตัว “Claude Code Security” ในรูปแบบพรีวิวเพื่อการวิจัยแบบจำกัดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยบริษัทประกาศผ่านเว็บไซต์ว่า แชตบอต Claude รุ่นใหม่นี้สามารถ “สแกนฐานโค้ดทั้งหมด” เพื่อค้นหาช่องโหว่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์เพื่อลดการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positives) และเสนอแนวทางแก้ไข (Patch) ที่ผู้ใช้สามารถอนุมัติได้ทันที
สิ่งที่ทำให้ตลาดสะเทือนคือ Claude สามารถวิเคราะห์โค้ดได้ราวกับ “นักวิจัยความปลอดภัยมืออาชีพ” มันเข้าใจบริบท ติดตามการไหลเวียนข้อมูล และตรวจจับช่องโหว่ที่เครื่องมือแบบจับคู่รูปแบบ (Pattern-matching) มักมองข้าม ก่อนเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้าน VentureBeat รายงานว่า Claude Opus 4.6 โมเดลล่าสุดของ Anthropic สามารถค้นพบช่องโหว่ร้ายแรงกว่า 500 รายการที่หลุดรอดจากสายตาผู้เชี่ยวชาญมนุษย์มานานหลายสิบปี อีกทั้งยังทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบมาตรฐานใหม่ที่ OpenAI เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพื่อวัดประสิทธิภาพการตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ใน Smart Contracts
แรงกระเพื่อมครั้งนี้สะท้อนทันทีในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์ 5 อันดับแรกดิ่งลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ Palo Alto Networks มูลค่าตลาดกว่า 1.16 แสนล้านดอลลาร์ ร่วงเกือบ 9% ขณะที่ CrowdStrike เจ็บหนักที่สุด หุ้นดิ่งลงถึง 18% ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ มูลค่าตลาดหายไปกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในพริบตา Fortinet ลดลง 9% เช่นกัน ส่วน Cloudflare และ Zscaler ก็ไม่รอดแรงเทขาย
นักวิเคราะห์หลายสำนักออกมาวิพากษ์กันอย่างเข้มข้น Shrenik Kothari จาก Robert W. Baird ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า “สิ่งที่เห็นคือการเทขายที่ขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกและกระแสข่าว” ขณะที่ The Kobeissi Letter วิเคราะห์ว่า “เมื่อ AI สามารถทำซ้ำสิ่งที่แรงงานทำได้ อำนาจการกำหนดราคาจะเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งผู้ซื้อ นี่คือผลกระทบระลอกแรกที่แท้จริง”
ด้าน Wedbush มองว่าการเทขายครั้งนี้เกิดจาก “AI Ghost Trade fears” หรือความกลัวปีศาจ AI หลอกหลอนการค้า แต่ย้ำว่าภาพรวมแล้วธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบูมของ AI แม้จะเจ็บปวดในระยะสั้นก็ตาม
อย่างไรก็ดีการเปิดตัว Claude Code Security ไม่เพียงเขย่าตลาดหุ้น แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมไอที เมื่อ AI กำลังเข้ามาแทนที่บทบาทมนุษย์ในงานที่เคยถือว่า “ปลอดภัย” ที่สุด การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่คือการชิงอำนาจทางเศรษฐกิจในยุค AI อย่างแท้จริง.