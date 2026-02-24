บอร์ดKKPอนุมัติเงินปันผลปี 68 ในอัตรา5.70บาทต่อหุ้น-กำหนดจ่าย 21พ.ค.นี้

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร(KKP)แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2569 โดยคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 4,648,531,101 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 811,863,680 หุ้น) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 84.35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 78.62 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2568
ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,238,703,645 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 โดยธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 พร้อมกันนั้น ได้กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เม.ย. 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์