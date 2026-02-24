‘ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้’ ชูยุทธศาสตร์ ‘Next ERA’ ชู 4 มิติขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาฯ ผนึก “Hilton” เสริม Recurring Income

บมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทแกนหลัก (Flagship) ด้านอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไอร่า แคปปิตอล ประกาศความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 10 ปี ชูผลงานโดดเด่นระดับ Masterpiece โครงการ Spring Tower มีอัตราเช่าพื้นที่สูง 93% ในปัจจุบัน พร้อมเปิดแผนยุทธศาสตร์ "Next ERA" แนวทาง 4 มิติขับเคลื่อนธุรกิจ “การพัฒนาเศรษฐกิจ-พัฒนาสังคมและชุมชน-ส่งเสริมวัฒนธรรม-ความยั่งยืน” สู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างยั่งยืน ล่าสุดผนึกกำลังเชนโรงแรมระดับโลก "Hilton" บริหารบิ๊กโปรเจกต์โรงแรม DoubleTree by Hilton Bangkok Silom
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยว่า ในโอกาสที่บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบรอบ 10 ปี ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการดำเนินธุรกิจ จนสามารถพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมระดับพรีเมียมในย่านศูนย์ กลางธุรกิจ (CBD) ที่มีคุณภาพ ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงศักยภาพของทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร โดย บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ในฐานะบริษัทแม่ พร้อมสนับสนุนการก้าวสู่ “Next ERA” ของ บมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Investment Holding Company โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจการเงินและการลงทุนครบวงจร เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์, วาณิชธนกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างรายได้จากบริการทางการเงิน และ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมี บมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ เป็น Flagship (บริษัทแกนหลัก) ของการพัฒนาและบริหารโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมระดับพรีเมียม ซึ่งเน้นโครงการอสังหาฯ เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้าง Recurring Income
การก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของ บมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศในอนาคตและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างยั่งยืน ดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1.) Strategic Recurring Income มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและกระแสเงินสดต่อเนื่อง ทั้งอาคารสำนักงานเกรด A และการพัฒนาโครงการโรงแรมระดับ Upscale ใจกลางสีลม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.) โมเดลการเติบโตแบบ Asset Light & Synergy โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางการเงินของกลุ่ม AIRA มาต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ และการวางแผนจัดตั้งกองทรัสต์ (REITs) เพื่อต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ
และ 3. การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) โดยจะนำ "ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต เพื่อสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง
นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดว่า “เราไม่ได้เพียงแค่สร้างอาคาร แต่สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (We aren’t just building structures, we are building lasting value.) โดยการผสานนวัตกรรมเข้ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากลเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งบริหารจัดการสินทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อสร้างรายได้ประจำ โดยความสำเร็จที่ผ่านมาจากโครงการ Spring Tower อาคารสำนักงานเกรด A บริเวณแยกราชเทวี ที่ได้การรับรองมาตรฐาน LEED Gold Certified
โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% และวางแผนเพิ่ม Fitness Center เพื่อเสริมความครบวงจรสู่การเป็นอาคารที่ตอบโจทย์ Workplace Well-being ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ รวมถึงการปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่าสมัยใหม่ เช่น EV Charging Station ตลอดจนพัฒนาอาคารและฟังก์ชันให้ทันสมัยอยู่เสมอเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารสำนักงานภายใต้กลยุทธ์ Asset Enhancement เพื่อยกระดับอาคาร Spring Tower และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
บริษัทฯ วางยุทธศาสตร์ต่อยอดความสำเร็จสู่ “Next ERA” เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ผ่านแนวทาง 4 มิติ ได้แก่ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ 2) การพัฒนาสังคมและชุมชน 3) การส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินไทยและบริการที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทย และ 4) ความยั่งยืน (ESG and sustainability) พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการพัฒนาโครงการโรงแรมระดับ Upscale ในทำเลศักยภาพท่ามกลางศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ใจกลางกรุงเทพ
โดยปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างพัฒนาและยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อก่อสร้างโรงแรมระดับ Upscale ความสูง 29 ชั้น จำนวน 303 ห้อง ในย่านสีลม มูลค่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งออกแบบเป็น Green Building รองรับมาตรฐาน LEED Hospitality
โดยล่าสุด ได้ร่วมกับ Hilton เจ้าของแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลก “DoubleTree by Hilton Bangkok Silom” (ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน แบงคอค สีลม) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2569 และแล้วเสร็จภายในปี 2572 รวมถึงการระดมทุนผ่านการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดตั้ง REITs เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุน
Ms. Maria Ariizumi, Vice President, Development, South East Asia, Hilton กล่าวว่า เมื่อเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ มั่นใจว่าโรงแรม DoubleTree by Hilton Bangkok Silom จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับยิ่งขึ้นในย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยมีรากฐานมาจากความเชี่ยวชาญด้านการบริการระดับโลกของ Hilton ซึ่งได้รับการสั่งสมและพิสูจน์มานานกว่าหนึ่งศตวรรษ ควบคู่กับกลยุทธ์ที่เน้นแบรนด์เป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย และใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยตั้งตารอที่จะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ AIRA Property เพื่อมอบประสบการณ์ระดับรางวัลของแบรนด์ DoubleTree by Hilton และร่วมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว.