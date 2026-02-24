SISB ปี 68 รายได้แตะ 2,581 ลบ- ปันผล 51 สต.

"เอสไอเอสบี " เปิดผลงานปี 68 รายได้รวมแตะ 2,581.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.84% จากปีก่อน ผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.51บาท ฟากซีอีโอเผยแผนธุรกิจปีนี้ เน้นคุณภาพการศึกษาและการสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักเรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ในจังหวัดปทุมธานี รองรับจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น
นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,581.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.84% จากช่วงปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,394.34 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะรับรู้รายไดจากค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD และ XM วันที่ 6 มีนาคม 2569กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 9 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2569
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะขยายธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โดยเน้นคุณภาพการศึกษาและการสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักเรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีแผนการรับมือที่ดีและมั่นใจจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมเดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ในจังหวัดปทุมธานี รองรับจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม ปี 2570