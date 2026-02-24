LEO ปันผล6 สต.- ลุยแผนงาน Jump+ เพิ่ม EBITDA อีก 50-55 ลบ.ปี 71

"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ " มีเฮ! บอร์ดใจดี อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2568 อัตราหุ้นละ 0.06บาท ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค. 69 กำหนดจ่ายวันที่ 8 พ.ค.69 ล่าสุดเปิดงบปี 68 โชว์รายได้แตะ 1,328.6 ล้านบาท ฟาก ซีอีโอ เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโต 3 ด้าน 6 มิติ (3x6 Growth Matrix) และ Jump+ เพื่อสร้างการเติบโตของ EBITDA ขึ้น 45% หรือ 50-55 ล้านบาทภายในปี 2571
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงวดปี 2568 (สิ้นสุด 31 อันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 1,328.6 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 8.8 ล้านบาท แต่หากนับเฉพาะงบเดี่ยวของบริษัทฯ บริษัทฯจะมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ 40.3 ล้านบาท
“ยอดขายและผลกำไรที่ลดลงเนื่องจากสงครามการค้าและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ปริมาณการส่งออกและนำเข้าทั่วโลกในปี 2568 มีความผันผวน และทำให้บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสูญเสียรายได้จากการขนส่งสินค้า e-Commerce ไปยังประเทศอเมริกา และยังมีสาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA ของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริษัทฯในธุรกิจ Self Storage และ LEO Coldbotic ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่าเท่ากับ 60.7ล้านบาท และทำให้ EBITDA ของบริษัทฯในปี 2568 ลดลงจากปี 2567” นายเกตติวิทย์ กล่าว
ส่วนการให้บริการโลจิสติกส์อื่นๆ ได้แก่ การขนส่งทางรถในประเทศมีจำนวนเที่ยวเพิ่มขึ้น และการให้บริการเป็นตัวแทนการดำเนินพิธีการศุลกากร ที่มีปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2568 กับปี 2567
บริษัทฯ ยังมีการเติบโตทางรายได้จากธุรกิจ Non-Freight และ Non-Logistics อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายในการขยายรายได้จากธุรกิจใหม่ ซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทฯเติบโตขึ้นและลดความผันผวนจากธุรกิจ Freight โดยเฉพาะรายได้จากการขนส่งทางรางที่บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท LaneXang Express และบริษัท Sritrang Leo Multimodal Logistics มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2568มีรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรางรวมเป็นเงินประมาณ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้ 165 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56
อีกทั้ง บริษัท YJC Depot Services (YJCD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ สามารถหาลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ โดยรายได้ในปี 2568 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 82เมื่อเทียบกับปี 2567 และในไตรมาส 1/2569 บริษัท YJCD ก็ยังมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเซ็นสัญญาเพิ่มเติม นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจ LEO Coldbotic ซึ่งเป็นศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าอัจฉริยะสำหรับไวน์ก็มีลูกค้ารายใหม่เซ็นสัญญาเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4/2568 และจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2569
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี 2569 LEO เดินหน้ายุทธศาสตร์ การเติบโต 3 ด้าน 6 มิติ ( 3x6 Growth Matrix) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 36 ปีของการดำเนินธุรกิจของ LEO ในปี 2569 นี้ รวมถึงการผลักดันแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของธุรกิจตามแผนงาน Jump+ เพื่อสร้างการเติบโต EBITDA ของบริษัทขึ้น 45% หรือ 50-55 ล้านบาทภายในปี 2571 และเป็นการเติบโตที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Profitability, Efficiency, Stability ควบคู่กับความมีธรรมา ภิบาล การดูสิ่งแวดล้อมและสังคม
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลของปี 2568 จากผลประกอบการที่เป็นงบเดี่ยวของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 18.9 ล้านบาท และกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8พฤษภาคม 2569