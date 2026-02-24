ATLAS ปี 68 กำไรสุทธิโต 13.5 %ปันผลอีก 5 สต.

“แอตลาส เอ็นเนอยี ” เปิดผลงานปี 2568 กำไรสุทธิ 301.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5 % อานิสงส์ยอดจำหน่ายก๊าซ LPG ที่ขยายตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งภาคยานยนต์ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ด้านรายได้รวมแตะ 11,616.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7 % เทียบปีก่อน ขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณามาร์จิ้นสูง ช่วยหนุนความสามารถการทำกำไร บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเพิ่มอีก 0.05 บาทต่อหุ้น ฟากผู้บริหารเดินหน้าขยายการลงทุนปี 2569 รับดีมานด์พลังงานเพิ่มขึ้น ตั้งเป้ารายได้เติบโต 8–10%
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) เติบโตได้ดี โดยมีกำไรสุทธิ 301.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5 % จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 265.4 ล้านบาท ขณะทีรายได้รวมอยู่ที่ 11,616.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7 % จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 10,688.3 ล้านบาท
ปัจจัยสนับหนุนการเติบโต มาจากยอดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในทุกภาคส่วน สะท้อนศักยภาพของเครือข่ายการจัดจำหน่าย และความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ LPG และได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ซึ่งช่วยเสริมสร้างฐานรายได้ที่หลากหลายผ่านกลยุทธ์การสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ (Asset Monetization)ยอดขายก๊าซ LPG ขยายตัวในทุกกลุ่มลูกค้า โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีก่อน สัดส่วนรายได้แบ่งเป็นภาคยานยนต์ 69.2 % ภาคครัวเรือน 22.5% และภาคอุตสาหกรรม 8.3% ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG รวมปี 2568อยู่ที่ 421.2 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 7.6% จากปีก่อน
อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับที่ดีที่ 14.7% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการควบคุมต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การระดมทุม ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E ratio) ลดลงเหลือ 2.23 เท่า ในปี 2568 จาก 4.80เท่าในปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E ratio) ปรับตัวดีขึ้นเป็น 0.19 เท่า จาก 0.57 เท่า การปรับตัวดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงขึ้น ความสามารถในการบริหารภาระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
“ที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดสถานีบริการรูปแบบใหม่ “PT Max Lifestyle Station” ซึ่งเป็นสถานีบริการครบวงจรด้านพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มจุดบริการผู้ใช้งาน และเสริมศักยภาพการเติบโตในระยะยาว รวมไปถึง การเปิดโรงบรรจุก๊าซแห่งใหม่ ณ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง การเปิดโรงบรรจุก๊าซแห่งใหม่ “เขาย้อย”รวมทั้งการสมัครเข้าร่วมโครงการ “JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ”
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 212.76 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทไปแล้ว ทำให้คงเหลือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 70.92 ล้านบาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
กรรมการผู้จัดการ ATLAS กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของ ATLAS ยังได้รับแรงสนับสนุนจาก ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง อาทิ โครงการ Taxi Ads รวมถึงการขยายไปสู่รูปแบบสื่อโฆษณา People Touch ตามจุดบริการรูปแบบใหม่ ๆ ช่วยเสริมความสามารถในการสร้างรายได้และเพิ่มอัตรากำไรโดยรวมของบริษัทฯ โดยในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 8–10% จากปีก่อน
ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ภาคขนส่ง ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ATLAS พร้อมรักษาความเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขยายการลงทุน ขยายจุดที่ให้บริการในธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ LPG ควบคู่กับการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่าย และช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุม